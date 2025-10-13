< sekcia Zahraničie
Havlíček: Diskusia o vystúpení ČR z EÚ alebo NATO neprichádza do úvahy
Ďalšou témou schôdzky bola kauza údajných výrokov Filipa Turka.
Autor TASR
Praha 13. októbra (TASR) - Diskusia o tom, že by Česko malo vystúpiť z EÚ alebo NATO, nepripadá podľa podpredsedu hnutia ANO Karla Havlíčka do úvahy, čo podľa jeho slov akceptovalo aj hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD). Povedal to v pondelok po rokovaní so stranou Motoristi sebe v centrále hnutia ANO. Dodal, že ich čestný prezident Filip Turek dostal čas, aby vysvetlil kauzu údajných rasistických či homofóbnych výrokov, a podotkol, že o zložení vlády rozhodnuté nie je, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Na schôdzke hovorili podľa Havlíčka aj o programe v oblasti hospodárstva, v rámci ktorého Motoristi aj SPD akceptovali hlavné priority ANO. „Čo sa týka nášho ukotvenia v EÚ a NATO, na tom panuje tiež zhoda. My sme ako pred voľbami, tak hneď po voľbách kategoricky povedali, že nepripadá do úvahy akákoľvek diskusia ohľadom vystúpenia z EÚ alebo NATO, a to aj v zmysle referenda. Toto je našimi potenciálnymi koaličnými partnermi akceptované,“ povedal Havlíček. Zavedenie referenda a jeho uplatnenie aj v rámci medzinárodných otázok pritom dlhodobo patrí medzi hlavné programové priority SPD.
Ďalšou témou schôdzky bola kauza údajných výrokov Filipa Turka. O tom, kto bude napokon súčasťou vlády a či by sa Turek stále mohol stať ministrom zahraničných vecí, nie je podľa Havlíčka rozhodnuté. „Zatiaľ všetky mená, ktoré padajú, sú do značnej miery dohady... Aj keď tú situáciu nepodceňujeme a sú tam závažné tvrdenia, tak rešpektujme, že každý má právo sa brániť a obhájiť sa. On tvrdí, že tie veci dokáže vyvrátiť. Niektoré veci kategoricky odmietol,“ povedal novinárom podpredseda ANO.
Turek tak podľa Havlíčka dostal priestor na to, aby sa mohol obhájiť. Dovtedy chcú strany rokovať o programovom vyhlásení vlády. „Potom sa so zoznamom potenciálnych ministrov pôjde za pánom prezidentom a s ním bude nepochybne ďalšie kolo (rokovaní), ktoré sa bude týkať jednotlivých členov vlády, a on k tomu tiež povie svoje stanovisko,“ avizoval postup Havlíček. Prezidenta by na základe predbežnej dohody chceli informovať v polovici novembra, prípadne o niečo neskôr.
Vznikajúca vláda bude podľa neho stredopravicová so sociálnym citom a založená na konzervatívnom zmýšľaní.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
