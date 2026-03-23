< sekcia Zahraničie
Havlíček: Správy o Szijjártóovi berme pred voľbami s veľkým odstupom
Autor TASR
Praha 23. marca (TASR) - Na správy o tom, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne informoval šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova o ich priebehu, sa podľa českého vicepremiéra a ministra priemyslu a obchodu Karla Havlíčka treba pozerať s odstupom, keďže v Maďarsku budú onedlho voľby. Dodal, že celej záležitosti v tejto chvíli neprikladá veľkú váhu. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„To, že to napíše denník v Spojených štátoch, ešte neznamená, že to tak skutočne je. Ja neviem, či to tak je, ale je pred voľbami a všetky tieto informácie berme s veľkým odstupom,“ povedal Havlíček s tým, že na základe popisu z médií sa mu to zdá infantilné.
„Ak by niekto chcel niekomu skutočne dávať nejaké informácie z Rady – hoci som presvedčený, že si to zahraničné rozviedky dokážu zabezpečiť aj inak – tak nepredpokladám, že to bude robiť pred svedkami a ešte na pôde Európskej komisie, Európskeho parlamentu alebo niekde v EÚ, ale urobil by to asi iným spôsobom... Ja tomu v tejto chvíli neprikladám žiadnu veľkú váhu čisto preto, lebo to neviem posúdiť,“ dodal minister.
Novinári sa ho následne pýtali, či je vhodné, aby v takejto situácii premiér Andrej Babiš alebo iní členovia českej vlády podporovali pred maďarskými parlamentnými voľbami premiéra Viktora Orbána. Podľa Havlíčka je normálne, že sa takto navzájom podporujú strany, ktoré sú spolu napríklad vo frakciách v Európskom parlamente.
Na otázku k postoju ČR a Maďarska k zahraničnej politike Havlíček podotkol, že Česko má s Budapešťou rovnaký pohľad na energetickú či migračnú politiku v rámci EÚ a nie na Moskvu. „My do Ruska nejazdíme, nepodporujeme Putina, nikdy sme s ním nerokovali. Ale v EÚ je 27 krajín, my rešpektujeme každú z nich... Ťažko môžeme ovplyvniť, či dotyčný pôjde do Moskvy alebo kamkoľvek inam,“ dodal minister s tým, že jednotlivé kroky maďarskej vlády nech si každý vyhodnotí sám.
Denník The Washington Post v sobotu (20.3.) s odvolaním sa na európskeho bezpečnostného predstaviteľa napísal, že Szijjártó počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol správy o ich priebehu a navrhol možné riešenia. Európska únia považuje správy za veľmi znepokojujúce.
Szijjártó tvrdenia v článku označil za lži. Podľa maďarského ministra pre záležitosti EÚ Jánosa Bóku ide o zúfalú reakciu na to, že Orbánova strana Fidesz v predvolebnej kampani naberá na sile. Maďari sa však podľa neho nenechajú oklamať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
