Hayerová: Liberáli chcú po eurovoľbách zostať jazýčkom na váhach v EP

Štrasburg 24. apríla (TASR) - Cieľom európskych liberálov, ktorí v Európskom parlamente (EP) vystupujú pod značkou Obnovme Európu (RE), je bojovať proti vplyvu krajnej pravice po eurovoľbách a v novom zákonodarnom zbore EÚ upevniť svoju pozíciu "jazýčka na váhach" pri formovaní európskej legislatívy spolu s ľudovcami a socialistami. V rozhovore pre Európsku redakciu (ENR) – projekt, ktorého súčasťou je aj TASR – to uviedla šéfka RE Valérie Hayerová.



Vyjadrila presvedčenie, že frakcia RE bude mať v budúcom europarlamente silnú pozíciu a zostane rozhodujúcim faktorom – a to aj napriek prieskumom, ktoré naznačujú nárast extrémnej pravice v EP a pokles liberálnej skupiny počtom poslancov z tretieho na piate miesto.



Hayerová preferuje udržať súčasný model spolupráce s Európskou ľudovou stranou (EPP) a frakciou socialistov a demokratov (S&D) v europarlamente. Odmietla, že by liberáli po voľbách vytvorili koalíciu s Európskymi konzervatívcami a reformistami (ECR), ku ktorým patria aj poslanci krajne pravicových strán vrátane Bratov Talianska tamojšej premiérky Giorgie Meloniovej. Upozornila, že táto strana minulý týždeň podporila legislatívu umožňujúcu zdravotníckym orgánom v Taliansku – slovami samotného zákona – "zapojiť mimovládne organizácie so skúsenosťami v poskytovaní podpory matkám do činnosti na klinikách plánovania rodiny".



Liberáli podľa jej slov v roku 2019 podporili nomináciu Ursuly von der Leyenovej za šéfku eurokomisie výmenou za silné záväzky v oblasti politických priorít. To isté chcú zopakovať aj po týchto eurovoľbách pri odobrovaní nových lídrov, ktorí povedú euroinštitúcie do roku 2029. Politické priority liberálov sa týkajú budovania strategickej autonómie EÚ, konkurencieschopnosti a obrany európskych demokratických hodnôt.



Hayerová upozornila na snahy vytvoriť jednu veľkú celoeurópsku a štruktúrovanú rodinu liberálov, lebo v súčasnosti frakciu RE zastupujú tri veľké strany – Obnova (RE) z Francúzska, Aliancia liberálov a demokratov Európy (ALDE) a Európska demokratická strana (PDE) – a viacero poslancov, ktorí nepatria k žiadnej z pridružených strán.



Podľa jej slov však hlavným poslaním liberálov zostáva bojovať proti narastajúcemu vplyvu krajnej pravice. Tá s väčším počtom europoslancov môže svoje pozície využiť na vytvorenie blokujúcej menšiny pri prijímaní nových zákonov, upozornila.



"Voličom stále hovorím: dajte si pozor na sľuby krajnej pravice. Pretože chce rozložiť Európu, zrušiť európsky projekt," uviedla Hayerová. Takéto pokusy by podľa nej znamenali oslabenie EÚ, stratu konkurencieschopnosti a pracovných miest a zmarenie pokroku, o ktorý sa snaží obranný priemysel. Znamenalo by to tiež ohrozenie plánu obnovy, varovala.