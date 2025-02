HaZZ: Zvýšené nebezpečné látky v okolí horiaceho vlaku nenamerali

Bratislava 28. februára (TASR) - Zvýšené koncentrácie nebezpečných látok v okolí piatich kilometrov od horiaceho vlaku pri českej obci Hustopeče nad Bečvou neďaleko slovenských hraníc českí hasiči nenamerali. Na základe komunikácie s Hasičským záchranným zborom ČR to pre TASR uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.



"Pri úniku splodín horenia, respektíve úniku nebezpečných plynov a pár do ovzdušia, sa obyvateľom všeobecne neodporúča pohyb na voľnom priestranstve. Obyvateľstvu sa odporúča zotrvať v budovách a nevetrať," uviedla Geguššová.



Ako hovorkyňa ozrejmila, v súvislosti s požiarom vyrozumel HaZZ sekciu krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, ktorá podľa nej zvažuje v spolupráci s českou stranou nasadenie Kontrolného chemického laboratória v oblasti hraničného priechodu. HaZZ na sociálnej sieti doplnil, že na monitorovanie výskytu nebezpečných látok v ovzduší nasadil v pohraničnej oblasti monitorovacie vozidlo vybavené spektrometrom SIGIS 2.



Pri českej obci Hustopeče nad Bečvou v Olomouckom kraji vzdialenej necelých 50 kilometrov od slovenských hraníc horí lokomotíva a železničné cisterny, z ktorých uniká toxický benzol. Na mieste je vidieť hustý čierny dym. Hasiči vyhlásili zvláštny stupeň poplachu, ľudia by sa podľa nich nemali k miestu približovať. Podľa prvotných informácií sa vlak roztrhol a vykoľajil. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti uviedol, že ho českí kolegovia požiadali o pomoc, čomu vyhovel.