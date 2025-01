Healey: Medzinárodná koalícia poskytne Ukrajine 30.000 dronov

Londýn 9. januára (TASR) - Medzinárodná koalícia pod vedením Británie a Lotyšska, ktorá pomáha Ukrajine dodávkami bezpilotných lietadiel, pošle Kyjevu 30.000 dronov, oznámil vo štvrtok britský minister obrany John Healey. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dronová koalícia", ktorá vznikla v roku 2024, poskytne Kyjevu drony v hodnote 45 miliónov libier. Britské ministerstvo neuviedlo, kedy tieto drony pošle na Ukrajinu.



Financie na drony pochádzajú z Británie, Dánska, Holandska, Lotyšska a Švédska, píše AFP.



Healey informoval o tejto dodávke počas štvrtkového stretnutia spojencov Ukrajiny na nemeckej leteckej základni Ramstein.



"Odvaha ukrajinského ľudu naďalej inšpiruje svet," povedal Healey. "Toto stretnutie viac ako 50 krajín posiela jasný odkaz (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi o neochvejnej podpore medzinárodnej komunity pre Ukrajinu," dodal britský minister.



Podľa ministerstva pôjde o najmodernejšie drony typu FPV, ktoré umožnia ukrajinským ozbrojeným silám "manévrovať okolo ruskej protivzdušnej obrany a zamerať sa na nepriateľské pozície a obrnené vozidlá".



Británia v novembri oznámila, že do spoločného fondu "dronovej koalície" investuje 7,5 milióna libier. Do fondu prispela už celkovo 15 miliardami libier. Fond dosiaľ získal približne 73 miliónov libier, píše AFP.



Healey na stretnutí v Ramsteine uviedol, že Britániou spravovaný Medzinárodný fond pre Ukrajinu, ktorý obstaráva vojenské vybavenie vrátane systémov protivzdušnej obrany a delostrelectva, má v súčasnosti k dispozícii viac ako 1,3 miliardy libier.



Británia podľa AFP do tohto fondu prispela 500 miliónmi libier, spojenci a partneri poskytli viac ako 190 miliónov libier.



Labouristická vláda Keira Starmera po júlových parlamentných voľbách prisľúbila, že do roku 2030 alebo 2031 ročne poskytne Ukrajine vojenskú pomoc vo výške troch miliárd libier.