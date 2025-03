Heathrow bude pre požiar spôsobujúci výpadok prúdu v piatok zatvorené

Londýn 21. marca (TASR) - Londýnske letisko Heathrow v piatok na celý deň prerušuje svoju prevádzku. Dôvodom je rozsiahly požiar v neďalekej rozvodni, v dôsledku ktorého letisko a okolité oblasti zaznamenávajú výrazný výpadok elektrickej energie. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré citovala stanica Sky News. Požiar, ktorého príčina nie je momentálne známa, sa snaží uhasiť približne 70 hasičov s desiatimi kusmi techniky, píše TASR.



Požiar transformátora v trafostanici v meste Hayes na západe metropolitnej časti Londýna, ktoré je od letiska vzdialené približne 2,5 kilometra, hlásili vo štvrtok krátko pred polnocou. V jeho dôsledku je podľa médií viac než 16.000 domácností bez prúdu, ďalších približne 150 ľudí sa muselo preventívne evakuovať.



"V záujme zachovania bezpečnosti našich cestujúcich a kolegov bude letisko Heathrow 21. marca do 23.59 h miestneho času (v sobotu do 00.59 h v SEČ) zatvorené," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke najrušnejšieho letiska v Európe.



Očakáva sa, že výrazné prerušenie prevádzky letiska bude aj v najbližších dňoch. Podľa slov hovorcu by "cestujúci nemali za žiadnych okolností cestovať na letisko, kým nebude opäť otvorené".



Server Sky News sa odvolal aj na portál Flightradar24, podľa ktorého sa bude musieť odkloniť najmenej 120 letov smerujúcich na Heathrow z rôznych smerov. Prvé z lietadiel mali pôvodne pristávať o 05.00 h miestneho času.