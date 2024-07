Hegedüs: Vplyv predsedníctva v Rade bude na legislatívu EÚ minimálny

Bratislava/Berlín 4. júla (TASR) - Vplyv maďarského predsedníctva v Rade EÚ bude na únijnú legislatívu minimálny. Charakterizovať ho však bude neistota a nepredvídateľnosť, vyhlásil v rozhovore pre TASR Daniel Hegedüs z German Marshall Fund (GMF).



Maďarský premiér Viktor Orbán sa bude počas nasledujúcich šiestich mesiacov snažiť pozdvihnúť medzinárodné postavenie krajiny a prekonať dojem európskej izolácie. Bude však presadzovať a podporovať aj neliberálne otázky v politickej agende EÚ, odhaduje analytik ciele Maďarska počas predsedníctva v Rade, ktoré sa začalo 1. júla a bude trvať do konca roka.



Dodal, že Budapešť sa zameria najmä na oblasti konkurencieschopnosti, politiky rozširovania, poľnohospodárstva, ako aj migrácie a demografických otázok. "Niektoré z týchto tém určite umožnia maďarskému predsedníctvu preniesť neliberálne naratívy na únijnú úroveň," myslí si Hegedüs.



Poukazuje najmä na oblasť konkurencieschopnosti a poľnohospodárskej politiky. "Poskytujú ideálnu pôdu pre útok na niektoré prvky zelenej politiky a ekologizáciu poľnohospodárskeho sektora, ktoré boli ústrednými bodmi v predchádzajúcom legislatívnom cykle EÚ, ale teraz sú široko kritizované európskou radikálnou a stredopravicovou časťou politického spektra," uviedol pre TASR analytik z GMF.



Celkovo však bude vplyv maďarského predsedníctva na legislatívu EÚ podľa Hegedüsa minimálny. Európska komisia a Európsky parlament sa po júnových eurovoľbách sústredia v nasledujúcom šesťmesačnom období najmä na svoje vnútorné inštitucionálne záležitosti a reformy.



"Rozhodnutie Rady o úplnej integrácii Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru môže byť jediným dôležitým rozhodnutím, ktoré Rada v nasledujúcich šiestich mesiacoch prijme. Či sa Orbánovi podarí presvedčiť Rakúsko, ktoré bolo v minulosti najzarytejším odporcom vstupu týchto krajín do schengenu, sa ukáže počas jesene," povedal pre TASR analytik.



Maďarsko bude podľa neho ďalej presadzovať rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu a vyjadrilo želanie dosiahnuť v tejto oblasti hmatateľné výsledky. Hegedüs však poukazuje na najnovšie kroky vlád v Severnom Macedónsku a Gruzínsku, ktoré podľa neho ohrozujú akýkoľvek pokrok v prístupových procesoch týchto krajín. Budapešť zároveň podľa analytika nebude pracovať na približovaní sa Ukrajiny a Moldavska k Únii.



V domácom prostredí vykresľuje maďarská vláda predsedníctvo ako znak štátnických kvalít Viktora Orbána a jeho veľkého vplyvu na európskej scéne. Zároveň zdôrazňuje, že vláda na úrovni EÚ presadzuje svoje národné záujmy v agende Únie, uviedol analytik. Predsedníctvo v Rade však podľa neho nie je v centre domácej komunikácie vlády.



"Pri príležitosti 20. výročia vstupu krajiny do EÚ a 25. výročia vstupu do NATO sa v Maďarsku nekonali žiadne oficiálne oslavy. Keďže Európsku úniu Orbán rámcuje ako hlavného vonkajšieho nepriateľa maďarskej suverenity a národných záujmov, EÚ sa v maďarských provládnych médiách nesmie objavovať v pozitívnom kontexte," zakončil pre TASR Daniel Hegedüs z GMF.



Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých šesť mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade. Maďarsko preberá rotujúce predsedníctvo Rady po druhýkrát, pričom pokračuje v práci predchádzajúceho belgického predsedníctva a po decembri 2024 ho odovzdá Poľsku.