Heger a Šimečka: EÚ musí podporovať európsku perspektívu Ukrajiny

Brusel 24. marca (TASR) - Podpredseda Európskeho parlamentu (EP) Michal Šimečka (PS) prijal vo štvrtok v bruselskom sídle europarlamentu predsedu slovenskej vlády Eduarda Hegera (OĽaNO). Hlavnou témou ich rokovaní bola ruská agresia na Ukrajine a eurointegračné perspektívy Ukrajiny, informuje bruselský spravodajca TASR.



Šimečka uviedol, že s premiérom SR sa zhodli na tom, že hlas Slovenska v Európe musí rezonovať. "Obaja veríme, že len spoločnými silami môžeme dôsledne presadzovať záujmy našej krajiny v Európskej únii a v jej inštitúciách. O to viac v situácii, keď sa na kontinent vrátila vojna a siaha priamo až k hraniciam Slovenska," vysvetlil podpredseda EP.



Podľa jeho slov s premiérom hovorili o aktuálnom dianí na Ukrajine, sankciách EÚ voči Rusku aj o európskej perspektíve pre Ukrajinu. Obaja sa v tejto súvislosti zhodli, že Ukrajina patrí do EÚ.



"Som presvedčený, že Ukrajina by mala získať štatút kandidátskej krajiny do Európskej únie okamžite. To je v tomto momente kľúčový politický signál pre Ukrajinu, ktorá bojuje a doslova krváca za európske hodnoty. Som rád, že premiér Heger túto agendu presadzuje na úrovni Európskej rady. Ide skutočne o slovenský záujem," vysvetlil Šimečka.



Okrem situácie na Ukrajine obaja hovorili aj o európskom riešení utečeneckej krízy, otázkach ochrany právneho štátu a slobody médií v EÚ a ďalších aktuálnych európskych témach.



Premiér Heger bol pred summitom ako čestný hosť aj účastníkom zasadnutia najvyšších predstaviteľov Európskej ľudovej strany (EPP), ktorí vždy pred zasadnutím Európskej rady koordinujú svoje politické kroky k aktuálnym politickým témam.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)