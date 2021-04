Heger: Pri klimatických cieľoch sú dôležité národné možnosti

Brusel 27. apríla (TASR) – Pri klimatických cieľoch je dôležité prihliadať na okolnosti a možnosti krajiny. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) po utorkovom stretnutí s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelsom v Bruseli.



EÚ sa minulý rok zaviazala, že do roku 2030 zníži svoje emisie oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov o najmenej 55 percent. Obom predstaviteľom Európskej únie Heger priblížil, že Slovensko je silne industriálna krajina a naplnenie klimatických cieľov môže byť ekonomicky nákladné. „Je dôležité, aby sme prihliadali na národné okolnosti a možnosti. Myslím, že v tomto duchu sa bude viesť diskusia na túto tému," povedal.



Všetci traja sa podľa Hegera zhodli, že je potrebné mať dobre vykomunikované a premyslené riešenie v boji proti klimatickej zmene, aby sa správne nastavili parametre. „Preto je dobré investovať práve do intenzívnejších, ale rozsiahlych komunikácii pred tým, ako urobíme finálne rozhodnutie," poznamenal premiér.



Predseda vlády SR sa v utorok na pôde EÚ stretol aj s podpredsedom EK Valdisom Dombrovskisom a eurokomisárom pre hospodárstvo Paolom Gentilonim. Popoludní absolvuje Heger v Bruseli stretnutie s predsedom poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) Manfredom Weberom, s predsedom EP Davidom Sassolim a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.