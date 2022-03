Heger: SR navrhne sprístupnenie európskych inštitúcii pre Ukrajinu

Versailles 10. marca (TASR) - Slovenská republika na neformálnom summite EÚ vo francúzskom Versailles navrhne, aby bol Ukrajine poskytnutý prístup k európskym inštitúciám po vzore Nórska alebo Švajčiarska. Pred summitom to vo štvrtok povedal predseda slovenskej vlády Eduard Heger.



Slovenská delegácia prichádza do Versailles s konkrétnymi návrhmi pre európsku perspektívu Ukrajiny, zdôraznil Heger s tým, že medzi ne patrí aj ekonomická pomoc na obnovu krajiny po skončení vojny, ktorú 24. februára rozpútala Moskva.



Ukrajine by mal byť podľa Hegera poskytnutý prístup k Rade EÚ na všetkých úrovniach, avšak bez hlasovacieho práva – na úrovni ministrov, výboru COREPER aj v odborných pracovných skupinách. Kyjev by mal navyše mať prístup k všetkým európskym agentúram a programom a ukrajinský prezident by mal byť pravidelné pozývaný na stretnutie Európskej rady ako hosť, uvádza sa v pláne slovenskej vlády.



Ďalšia dôležitá téma summitu bude bezpečnosť a energetika, dodal Heger.



"Slovensko presadzuje výrazne posilnenie východného krídla (NATO). Je však zároveň potrebné nastaviť novú architektúru obrany Európy ako kontinentu," vysvetlil Heger. V oblasti energeticky Bratislava podporuje "čo najskoršie odpojenie sa od ruských zdrojov", dodal predseda vlády.



osobitný spravodajca TASR Matúš Zdút