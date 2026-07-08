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Hegseth bude možno s Netanjahuom rokovať o predaji stíhačiek Turecku
Netanjahu v utorok v rozhovore pre televíziu CNN povedal, že predaj stíhačiek F-35 Turecku odmieta a oznámil to aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Autor TASR
Washington 8. júla (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth bude v stredu rokovať s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom o možnom predaji stíhačiek F-35 Turecku. Pre agentúru Reuters to uviedol zdroj oboznámený s rokovaniami. Prípadný predaj lietadiel by mohol vyvolať rázny nesúhlas izraelských predstaviteľov, informuje TASR.
Hegseth by sa mal stretnúť aj s izraelským ministrom obrany Jisraelom Kacom. Jednou z hlavných tém rokovaní bude aj Irán.
Netanjahu v utorok v rozhovore pre televíziu CNN povedal, že predaj stíhačiek F-35 Turecku odmieta a oznámil to aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Zničilo by to rovnováhu síl na Blízkom východe, pretože Turecko má agresívne ambície,“ vyhlásil.
Trump v utorok v Ankare oznámil, že zruší sankcie uvalené na Turecko po jeho nákupe ruského systému protivzdušnej obrany S-400 v roku 2019. Zároveň naznačil ochotu predať Ankare stíhačky F-35. Takýto krok však pravdepodobne narazí na odpor v americkom Kongrese aj v Izraeli.
Vzťahy medzi Washingtonom a Ankarou sa výrazne zhoršili po nákupe ruského systému S-400, v dôsledku čoho USA uvalili sankcie na významnú tureckú zbrojársku spoločnosť a vyradili Turecko z programu vývoja a výroby stíhačiek F-35. Od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári 2025 sa bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami citeľne zlepšili, uviedol Reuters.
Hegseth by sa mal stretnúť aj s izraelským ministrom obrany Jisraelom Kacom. Jednou z hlavných tém rokovaní bude aj Irán.
Netanjahu v utorok v rozhovore pre televíziu CNN povedal, že predaj stíhačiek F-35 Turecku odmieta a oznámil to aj americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. „Zničilo by to rovnováhu síl na Blízkom východe, pretože Turecko má agresívne ambície,“ vyhlásil.
Trump v utorok v Ankare oznámil, že zruší sankcie uvalené na Turecko po jeho nákupe ruského systému protivzdušnej obrany S-400 v roku 2019. Zároveň naznačil ochotu predať Ankare stíhačky F-35. Takýto krok však pravdepodobne narazí na odpor v americkom Kongrese aj v Izraeli.
Vzťahy medzi Washingtonom a Ankarou sa výrazne zhoršili po nákupe ruského systému S-400, v dôsledku čoho USA uvalili sankcie na významnú tureckú zbrojársku spoločnosť a vyradili Turecko z programu vývoja a výroby stíhačiek F-35. Od Trumpovho návratu do Bieleho domu v januári 2025 sa bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami citeľne zlepšili, uviedol Reuters.