Hegseth: Čína ani iná krajina by nemala byť v Tichomorí hegemónom
V celom tichomorskom regióne podľa Hegsetha panuje „oprávnená obava“ z čínskeho zbrojenia a rozširovania jej vojenských aktivít v regióne i mimo neho.
Autor TASR
Singapur 30. mája (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth v sobotu vo svojom prejave na bezpečnostnom summite Dialóg Shangri-La v Singapure vyhlásil, že Spojené štáty sa v Tichomorí usilujú o stabilnú rovnováhu. Čína ani žiadna iná krajina by podľa neho nemala mať možnosť nadobudnúť v regióne nespornú prevahu. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
„To, o čo sa usilujeme je stabilná rovnováha, ktorá bude vyhovovať Američanom aj našim spojencom – priaznivá, ale trvalá rovnováha síl, v ktorej žiadny štát, ani Čína, nebude môcť nadobudnúť hegemóniu a ohroziť bezpečnosť či prosperitu nášho štátu a našich spojencov,“ zdôraznil americký minister obrany.
V celom tichomorskom regióne podľa Hegsetha panuje „oprávnená obava“ z čínskeho zbrojenia a rozširovania jej vojenských aktivít v regióne i mimo neho. Zdôraznil, že cieľom Washingtonu „nie je nepotrebná konfrontácia v regióne“.
Ázijských spojencov vyzval, aby zvýšili vojenské výdavky s cieľom čeliť rastúcej moci Číny a zabrániť jej dominancii. Spojenci podľa neho potrebujú stabilitu, nie eskaláciu.
Vzťahy s Pekingom sú však podľa neho lepšie, ako po minulé roky a medzi ozbrojenými silami oboch krajín sa zintenzívnila komunikácia.
Hegseth sa v Singapure vyjadril aj k vojne proti Iránu. Zdôraznil, že USA sú pripravené obnoviť útoky. „Naša schopnosť v prípade potreby obnoviť operácie spočíva v tom, že sme na to viac než pripravení a naše zásoby sú viac než dostatočné,“ deklaroval.
