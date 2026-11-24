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Hegseth doteraz neschválil dohodnuté dodávky rakiet pre Ukrajinu
Organizácia Missile Defense Advocacy Alliance odhaduje cenu jednej rakety PAC-3 na takmer štyri milióny dolárov.
Autor TASR
Washington 24. novembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth zatiaľ oficiálne neschválil dodávku približne 60 rakiet do protivzdušného systému Patriot pre Ukrajinu, na ktorej sa Washington a Kyjev už dohodli. V utorok o tom informoval denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na svoje zdroje, informuje TASR.
Podľa FT sú súčasťou dohodnutej dodávky rakety PAC-3 a PAC-2 americkej výroby. Uskladnené sú v európskych arzenáloch a za ich dodanie Kyjevu podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského západní spojenci Ukrajiny už zaplatili.
Organizácia Missile Defense Advocacy Alliance odhaduje cenu jednej rakety PAC-3 na takmer štyri milióny dolárov. Podľa rozpočtovej požiadavky americkej armády na fiškálny rok sa cena rakety PAC-2 odhaduje na viac ako dva milióny dolárov.
Systémy Patriot patria medzi niekoľko západných zbraní schopných zachytiť ruské balistické rakety. Systémy PAC-3 využívajú takzvanú technológiu „hit-to-kill“, pri ktorej zasiahnu cieľ priamo, zatiaľ čo systémy PAC-2 sú staršie rakety, ktoré využívajú fragmentačnú hlavicu, ktorá exploduje v blízkosti cieľa a uvoľní šrapnely.
Podľa dohody majú byť rakety PAC-3 Ukrajine doručené postupne do decembra. Zatiaľ však žiadna dodávka nebola schválená.
„Je veľmi dôležité, aby Spojené štáty schválili dodávku rakiet pre systémy Patriot, za ktoré naši partneri už zaplatili,“ povedal v nedeľu Zelenskyj.
Hovorca Pentagónu v reakcii na zistenia FT uviedol, že „v postoji ministerstva obrany ohľadom podpory Ukrajiny nedošlo k žiadnej zmene“.
Podľa ukrajinských predstaviteľov Pentagón zdržiava aj samotný proces udelenia povolenia Ukrajine na výrobu vlastných protilietadlových rakiet Patriot. Hegseth dohodu schválil, avšak podľa zdrojov ju postúpili na ďalšie posúdenie námestníkovi ministra obrany pre obstarávanie Michaelovi Duffeyovi.
Podľa FT sú súčasťou dohodnutej dodávky rakety PAC-3 a PAC-2 americkej výroby. Uskladnené sú v európskych arzenáloch a za ich dodanie Kyjevu podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského západní spojenci Ukrajiny už zaplatili.
Organizácia Missile Defense Advocacy Alliance odhaduje cenu jednej rakety PAC-3 na takmer štyri milióny dolárov. Podľa rozpočtovej požiadavky americkej armády na fiškálny rok sa cena rakety PAC-2 odhaduje na viac ako dva milióny dolárov.
Systémy Patriot patria medzi niekoľko západných zbraní schopných zachytiť ruské balistické rakety. Systémy PAC-3 využívajú takzvanú technológiu „hit-to-kill“, pri ktorej zasiahnu cieľ priamo, zatiaľ čo systémy PAC-2 sú staršie rakety, ktoré využívajú fragmentačnú hlavicu, ktorá exploduje v blízkosti cieľa a uvoľní šrapnely.
Podľa dohody majú byť rakety PAC-3 Ukrajine doručené postupne do decembra. Zatiaľ však žiadna dodávka nebola schválená.
„Je veľmi dôležité, aby Spojené štáty schválili dodávku rakiet pre systémy Patriot, za ktoré naši partneri už zaplatili,“ povedal v nedeľu Zelenskyj.
Hovorca Pentagónu v reakcii na zistenia FT uviedol, že „v postoji ministerstva obrany ohľadom podpory Ukrajiny nedošlo k žiadnej zmene“.
Podľa ukrajinských predstaviteľov Pentagón zdržiava aj samotný proces udelenia povolenia Ukrajine na výrobu vlastných protilietadlových rakiet Patriot. Hegseth dohodu schválil, avšak podľa zdrojov ju postúpili na ďalšie posúdenie námestníkovi ministra obrany pre obstarávanie Michaelovi Duffeyovi.