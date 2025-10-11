< sekcia Zahraničie
Hegseth: Katar bude mať svoj objekt na leteckej základni v štáte Idaho
Katar tiež podľa amerických predstaviteľov zohral významnú úlohu pri dosiahnutí dohody o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a Hamasom.
Autor TASR
Washington 11. októbra (TASR) – Minister obrany Spojených štátov Pete Hegseth oznámil v piatok uzavretie dohody, ktorá umožní vzdušným silám Kataru vybudovať objekt na leteckej základni Mountain Home v americkom štáte Idaho. TASR o tom informuje podľa správy televízie CBS News.
Dohoda, ktorú Hegseth oznámil na stretnutí s katarským ministrov obrany Saúdom bin Abdarrahmánom Ál Sáním v Pentagóne, umožní spoločný výcvik katarských pilotov s amerických vojakmi. Na základni bude kontingent katarských stíhačiek F-15.
V Spojených štátoch sa nenachádzajú žiadne zahraničné vojenské základne, armády niektorých iných krajín tam však majú umiestnené svoje jednotky kvôli výcviku. Na základni Mountain Home sú prítomné aj vzdušné sily Singapuru.
Piatkové rozhodnutie je podľa CBS News ďalšou ukážkou čoraz bližších vzťahov vlády prezidenta USA Donalda Trumpa s Katarom. Trump v septembri podpísal nariadenie o „zaistení bezpečnosti štátu Katar“ po leteckom údere Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v katarskej metropole Dauha.
Katar tiež podľa amerických predstaviteľov zohral významnú úlohu pri dosiahnutí dohody o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a Hamasom. Trump predtým prijal od Kataru luxusné lietadlo Boeing 747-8, ktoré by malo slúžiť ako prezidentský špeciál Air Force One, čo vyvolalo diskusiu o etike a obavy týkajúce sa národnej bezpečnosti.
