Hegseth nariadil prešetrenie stiahnutia vojakov USA z Afganistanu

Washington 21. mája (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth v utorok nariadil preskúmať „chaotické“ stiahnutie amerických síl z Afganistanu v roku 2021, pri ktorom zahynulo 13 amerických vojakov. Situácia je dlhodobo terčom kritiky republikánov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Dospel som k záveru, že musíme proces dôkladne preskúmať, aby sme zabezpečili, že zodpovednosť zaň bude vyvodená správne a že Američanom bude o jeho priebehu poskytnutý ucelený obraz,“ uviedol Hegseth.



„Špeciálna komisia dôkladne preskúma predchádzajúce vyšetrovania vrátane, ale nielen, zistených skutočností, zdrojov, svedkov a analyzuje vykonané rozhodnutia, ktoré viedli k jednému z najtemnejších a najsmrtiacejších momentov Ameriky v zahraničí,“ dodal. Podľa Hegsetha vyšetrovací tím „vyvodí zodpovednosť v mene amerického ľudu a vojnových bojovníkov“ Spojených štátov.



Po stiahnutí amerických jednotiek z Afganistanu bojovníci hnutia Taliban rýchlo premohli pravidelnú afganskú armádu a posledné americké jednotky sa urýchlene letecky evakuovali z letiska v Kábule. V priebehu niekoľkých dní z krajiny utieklo viac ako 120.000 ľudí.



V auguste 2021 na dav ľudí pri letisku v Kábule, ktorí sa zúfalo snažili dostať na let z krajiny, zaútočil samovražedný atentátnik. Zomrelo viac ako 170 ľudí vrátane 13 amerických vojakov.



O odchode Spojených štátov z Afganistanu rozhodol počas svojho prvého funkčného obdobia Donald Trump. Vo februári 2020 jeho administratíva podpísala o tom v katarskej Dauhe dohodu s Talibanom.



Po nástupe do úradu v januári 2021 Trumpov nástupca Joe Biden oznámil, že USA dokončia stiahnutie vojsk do 11. septembra 2021. Tento termín bol neskôr posunutý na 31. augusta 2021. Oznámený odchod podľa kritikov prispel ku katastrofálnemu kolapsu afganských síl a opätovnému nástupu Talibanu k moci.