Hegseth navrhol obnovenie americkej vojenskej prítomnosti v Paname

Panama 10. apríla (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu počas svojej návštevy Panamy vyjadril návrh na opätovné nasadenie amerických ozbrojených jednotiek v krajine na ochranu kľúčového Panamského prieplavu. Tamojšia vláda túto myšlienku zavrhla, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Hegseth vyhlásil, že „na základe pozvania“ by Spojené štáty mohli „oživiť“ americké vojenské základne alebo námorné letecké stanice v krajine a rozmiestniť svoje jednotky v blízkosti Panamského prieplavu. Americký minister obrany tiež hovoril o možnosti „spoločných cvičení“ medzi obomi krajinami.



Panamský minister bezpečnosti Frank Abrego v reakcii na Hegsethove vyhlásenia uviedol, že jeho krajina odmietne akékoľvek snahy o obnovenie prítomnosti amerických ozbrojených síl. „Panama prostredníctvom prezidenta (Josého Raula) Mulina jasne povedala, že nemôžeme akceptovať vojenské základe alebo miesta obranných jednotiek,“ povedal Abrego. Podľa AFP by s týmto návrhom nesúhlasila ani verejnosť, pre ktorú je vlastníctvo prieplavu zdrojom národnej pýchy.



Hegsethova návšteva je prvou oficiálnou návštevou amerického ministra obrany v Paname za posledné desaťročia. Počas nej sa stretol s prezidentom Mulinom a bol na prehliadke Panamského prieplavu. Obe krajiny sa dohodli na zintenzívnení koordinácie v oblasti bezpečnosti.



Prezident USA Donald Trump od svojho opätovného nástupu do funkcie opakovane tvrdil, že Panama prevádzku prieplavu prenechala Číne a americkým lodiam prechádzajúcim cez prieplav účtovala vysoké poplatky. Panamská vláda tieto obvinenia dôrazne odmieta a upozorňuje, že prieplav spravuje spoločnosť nezávislá od vlády.



Americký prezident tiež odmietol vylúčiť možnosť použitia vojenskej sily na získanie kontroly nad prieplavom, ktorý Washington pred viac ako storočím vybudoval a dlhodobo spravoval. Panama ho spravuje od roku 1999.



Podľa agentúry Reuters prejde cez Panamský prieplav ročne viac ako 40 percent americkej kontajnerovej dopravy v hodnote približne 270 miliárd dolárov.