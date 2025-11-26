< sekcia Zahraničie
Hegseth navštívi Dominikánsku republiku
Tam bude s tamojšími predstaviteľmi krajiny rokovať o nelegálnom obchodovaní s drogami v Karibiku v čase napätej situácii medzi USA a Venezuelou.
Autor TASR
Santo Domingo 26. novembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth v stredu navštívi Dominikánsku republiku, kde bude s tamojšími predstaviteľmi krajiny rokovať o nelegálnom obchodovaní s drogami v Karibiku v čase napätej situácii medzi USA a Venezuelou. V utorok to potvrdil Pentagón. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Kancelária ministerstva oznámila, že Hegseth sa stretne s dominikánskym prezidentom Luisom Abinaderom, jeho ministrom obrany a ďalšími členmi kabinetu, „aby posilnil obranné vzťahy a potvrdil záväzok USA brániť vlasť, chrániť našich regionálnych partnerov a zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť v celej Amerike“.
Hegseth navštívi Dominikánsku republiku - spojenca USA - v čase napätej situácie medzi USA a Venezuelou.
Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s americkými útokmi na plavidlá údajne pašujúce drogy, ktoré si doposiaľ vyžiadali desiatky obetí. Washington však doteraz nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zároveň považuje prezidenta Venezuely Nicolása Madura za lídra zločineckej skupiny Cartel de los Soles (Kartel sĺnk) a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov.
Venezuelský prezident pritom tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu v krajine s cieľom získať prístup k jej rope.
V pondelok USA označili spomínaný kartel za zahraničnú teroristickú organizáciu. Takéto označenie Washingtonu umožní zasiahnuť objekty spojené s Madurom vo Venezuele.
