Hegseth navštívil demilitarizovanú zónu medzi Južnou a Severnou Kóreou
Hegseth navštívil hranicu len týždeň po tom, čo bol v Južnej Kórei americký prezident Donald Trump, ktorý opakovane vyjadril záujem o stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
Autor TASR
Soul 3. novembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth v pondelok navštívil hranicu medzi Severnou a Južnou Kóreou. Posledným šéfom Pentagónu, ktorý túto demilitarizovanú zónu navštívil, bol v roku 2017 James Mattis. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Juhokórejský minister obrany An Gju-bäk sprevádzal svoj americký náprotivok do pohraničnej dediny Pchanmundžom v demilitarizovanej zóne. An a Hegseth podľa vyhlásenia juhokórejského rezortu obrany „potvrdili silnú spoločnú obrannú pozíciu a úzku spoluprácu medzi Južnou Kóreou a USA“.
Hegseth navštívil hranicu len týždeň po tom, čo bol v Južnej Kórei americký prezident Donald Trump, ktorý opakovane vyjadril záujem o stretnutie so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Minulú stredu však Trump uviedol, že sa mu stretnutie s Kimom nepodarilo zorganizovať.
Šéf Bieleho domu sa so severokórejským vodcom stretol trikrát ešte počas svojho prvého funkčného obdobia, naposledy v júni 2019 v Pchanmundžome. Trump sa tak stal prvým americkým prezidentom, ktorý vstúpil na územie Severnej Kórey. Demilitarizovanú zónu v roku 2017 navštívil aj jeho minister obrany James Mattis.
