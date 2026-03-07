< sekcia Zahraničie
Hegseth nevylúčil možnosť, že Rusko poskytuje Iránu informácie
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok povedal, že ruská vláda komunikuje s predstaviteľmi Iránu.
Autor TASR
Washington 7. marca (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth nevylúčil možnosť, že Rusko poskytuje Iránu spravodajské informácie o pozíciách amerických vojenských cieľov. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.
Viaceré americké médiá vrátane denníkov The Washington Post či The New York Times s odvolaním sa na anonymné zdroje v piatok napísali, že Rusko počas prebiehajúceho vojenského konfliktu na Blízkom východe poskytuje Iránu spravodajské informácie pre útoky na americké ciele.
Hegseth v rozhovore pre CBS News uviedol, že Spojené štáty „monitorujú všetko“. „Naši velitelia vedia všetko. Máme najlepšie spravodajské služby na svete. Vieme, kto s kým hovorí, prečo sa s nimi rozprávajú, aké presné môžu byť tieto informácie a ako ich zohľadňujeme v našich bojových plánoch,“ vyhlásil minister.
Podľa Hegsetha „si môže byť americký ľud istý, že ich vrchný veliteľ (prezident Donald Trump) dobre vie, kto s kým hovorí, a čokoľvek, čo by sa nemalo diať, či už na verejnosti alebo v úzadí, je dôrazne konfrontované“.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok povedal, že ruská vláda komunikuje s predstaviteľmi Iránu. Rusko a Čína podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího pomáhajú Iránu politicky a „inými spôsobmi“. Peskov odmietol odpovedať na otázku Washington Post o zisteniach o spravodajských informáciách.
Rusko udržiava blízke vzťahy s Iránom, ktorý je už roky izolovaný kvôli svojmu jadrovému programu a podpore militantných skupín na Blízkom východe vrátane palestínskeho Hamasu, libanonského Hizballáhu či jemenských povstalcov húsíov. Irán poskytuje Rusku technológie vrátane bezpilotných lietadiel typu Šáhid, ktoré Moskva nasadila vo vojne proti Ukrajine.
