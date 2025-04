Hegseth: O amerických vojakoch v Európe môže rozhodnúť len Trump

Panama 9. apríla (TASR) – Rozhodnutie o budúcnosti amerických vojakov v Európe urobí výlučne prezident USA Donald Trump, uviedol v stredu americký minister obrany Pete Hegseth. Reagoval na otázku, či ich počty ponechá na súčasnej úrovni. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



„Jedinou osobou, ktorá urobí rozhodnutie o štruktúre jednotiek USA v Európe, bude prezident Trump, hlavný veliteľ,“ povedal Hegseth novinárom počas návštevy Panamy.



„Budeme pokračovať v diskusiách, aj v kontexte ukrajinsko-ruských rokovaní, o tom, aké by malo byť rozmiestnenie našich síl na tomto kontinente, aby najlepšie zodpovedalo americkým záujmom a zaistilo rozdelenie bremena aj v Európe,“ doplnil šéf Pentagónu.



Vyjadrenia Hegsetha prišli deň po tom, ako vrchný veliteľ amerických síl v Európe uviedol, že Spojené štáty by mali ponechať svoju vojenskú prítomnosť na tomto kontinente v súčasnej podobe.



Americká armáda mala po invázii Ruska na Ukrajine v roku 2022 v Európe viac ako 100.000 vojakov, no ich počet medzičasom znížili na 80.000, uviedol generál Christopher Cavoli, vrchný veliteľ amerických síl v Európe.



„Odporúčam, aby sme zachovali súčasný stav síl,“ povedal Cavoli kongresmanom na utorkovom zasadnutí výboru Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily.



Hegseth dostal v stredu otázku, či s týmto názorom súhlasí. Počas svojej prvej návštevy Európy svojim tamojším rezortným kolegom povedal, že by nemali predpokladať, že americká prítomnosť potrvá navždy.



Televízia NBC News v utorok informovala, že predstavitelia ministerstva obrany USA sa zaoberajú návrhom na stiahnutie 10.000 vojakov z východnej Európy. Odvolávala sa na amerických a európskych predstaviteľov, podľa ktorých v Európe panujú obavy, že takýto krok by mohol povzbudiť ruského prezidenta Vladimira Putina. Toho sa Trump snaží presvedčiť, aby súhlasil s prímerím vo vojne na Ukrajine.



Trumpova administratíva dala viackrát jasne najavo, že od európskych spojencov chce, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu. USA plánujú svoje vojenské zdroje viac zamerať na Čínu a ďalšie regióny.