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Hegseth ocenil pokrok NATO pri plnení záväzkov v oblasti obrany
AFP podotkla, že Hegseth použil zmierlivejší tón v rámci snahy upokojiť spojencov Washingtonu pred júlovým summitom NATO, na ktorom sa zúčastní aj americký prezident Donald Trump.
Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok ocenil pokrok, ktorý dosiahli členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) pri plnení záväzkov v oblasti výdavkov na obranu. Zároveň však uviedol, že niektoré z nich musia „urobiť viac“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mnohé krajiny si svoje záväzky plnia, niektoré však musia urobiť viac. Budeme o tom otvorene hovoriť v súkromí aj na verejnosti,“ povedal Hegseth pred rokovaniami s ministrami obrany členských štátov NATO v Bruseli.
„Myslím si, že je dôležité, aby boli priatelia k priateľom úprimní,“ dodal.
AFP podotkla, že Hegseth použil zmierlivejší tón v rámci snahy upokojiť spojencov Washingtonu pred júlovým summitom NATO, na ktorom sa zúčastní aj americký prezident Donald Trump. Aliancia sa podľa agentúry bude počas rokovaní snažiť prezentovať, že členské štáty napredujú v plnení minuloročného záväzku postupne zvýšiť výdavky na obranu na päť percent HDP.
„Pokiaľ ide o výdavky, vidíme, že prúdia ohromné sumy peňazí,“ povedal generálny tajomník NATO Mark Rutte. Pripomenul, že viaceré štáty už smerujú k hranici 3,5 percenta či dokonca piatich percent HDP.
„Európa a Kanada v roku 2025 vynaložia na obranu o viac ako 90 miliárd dolárov viac než v roku 2024, čo predstavuje takmer 20-percentný nárast obranných výdavkov,“ uviedol.
Šéf NATO však zároveň upozornil, že tri európske krajiny vrátane Albánska, Česka a Slovinska vlani nesplnili cieľ výdavkov na obranu vo výške najmenej dvoch percent HDP.
„Mnohé krajiny si svoje záväzky plnia, niektoré však musia urobiť viac. Budeme o tom otvorene hovoriť v súkromí aj na verejnosti,“ povedal Hegseth pred rokovaniami s ministrami obrany členských štátov NATO v Bruseli.
„Myslím si, že je dôležité, aby boli priatelia k priateľom úprimní,“ dodal.
AFP podotkla, že Hegseth použil zmierlivejší tón v rámci snahy upokojiť spojencov Washingtonu pred júlovým summitom NATO, na ktorom sa zúčastní aj americký prezident Donald Trump. Aliancia sa podľa agentúry bude počas rokovaní snažiť prezentovať, že členské štáty napredujú v plnení minuloročného záväzku postupne zvýšiť výdavky na obranu na päť percent HDP.
„Pokiaľ ide o výdavky, vidíme, že prúdia ohromné sumy peňazí,“ povedal generálny tajomník NATO Mark Rutte. Pripomenul, že viaceré štáty už smerujú k hranici 3,5 percenta či dokonca piatich percent HDP.
„Európa a Kanada v roku 2025 vynaložia na obranu o viac ako 90 miliárd dolárov viac než v roku 2024, čo predstavuje takmer 20-percentný nárast obranných výdavkov,“ uviedol.
Šéf NATO však zároveň upozornil, že tri európske krajiny vrátane Albánska, Česka a Slovinska vlani nesplnili cieľ výdavkov na obranu vo výške najmenej dvoch percent HDP.