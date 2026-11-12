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Hegseth ocenil vojaka, ktorý napomenul skupinu za nevhodné správanie
Vojakovi Thomasovi Iglesiasovi udelil Hegseth medailu za zásluhy za plnenie svojich povinností pri Hrobe neznámeho vojaka.
Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok vyznamenal príslušníka armády, ktorý deň predtým šéfa Pentagónu a jeho sprievod napomenul za nevhodné správanie pri Hrobe neznámeho vojaka na Arlingtonskom národnom cintoríne vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vojakovi Thomasovi Iglesiasovi udelil Hegseth medailu za zásluhy za plnenie svojich povinností pri Hrobe neznámeho vojaka. Fotografie zverejnené na oficiálnom účte ministra na sieti X ho zachytili, ako medailu pripína na uniformu vojaka a podáva mu ruku. V sprievodnom texte sa uvádza: „Milujeme vojakov. Milujeme štandardy. Výborne, špecialista“.
Hrob neznámeho vojaka sa považuje za jeden z najposvätnejších a najuctievanejších vojnových pamätníkov v Spojených štátoch. Sú v ňom pochovaní americkí vojaci, ktorí padli počas prvej a druhej svetovej vojny a kórejskej vojny.
Hegsethova skupina vyvolala kontroverziu počas ceremónie, ktorá sa konala v stredu pri príležitosti Dňa veteránov v USA. Na videozázname vidieť, ako sa na schodoch pred hrobom fotografuje s manželkou a svojimi blízkymi spolupracovníkmi. Skupina sa následne začala nahlas smiať, na čo zareagoval vojak. „Všetci návštevníci sú povinní za každých okolností zachovať ticho a úctu,“ zahlásil smerom k nim.
Iglesias patrí k jednotke známej ako „Stará garda“, ktorá hrob na cintoríne v Arlingtone stráži nepretržite od roku 1948. Vojaci sa o zaradenie do čestnej stráže uchádzajú dobrovoľne, pričom musia prejsť prísnym výberovým procesom a intenzívnym výcvikom.
Vojakovi Thomasovi Iglesiasovi udelil Hegseth medailu za zásluhy za plnenie svojich povinností pri Hrobe neznámeho vojaka. Fotografie zverejnené na oficiálnom účte ministra na sieti X ho zachytili, ako medailu pripína na uniformu vojaka a podáva mu ruku. V sprievodnom texte sa uvádza: „Milujeme vojakov. Milujeme štandardy. Výborne, špecialista“.
Hrob neznámeho vojaka sa považuje za jeden z najposvätnejších a najuctievanejších vojnových pamätníkov v Spojených štátoch. Sú v ňom pochovaní americkí vojaci, ktorí padli počas prvej a druhej svetovej vojny a kórejskej vojny.
Hegsethova skupina vyvolala kontroverziu počas ceremónie, ktorá sa konala v stredu pri príležitosti Dňa veteránov v USA. Na videozázname vidieť, ako sa na schodoch pred hrobom fotografuje s manželkou a svojimi blízkymi spolupracovníkmi. Skupina sa následne začala nahlas smiať, na čo zareagoval vojak. „Všetci návštevníci sú povinní za každých okolností zachovať ticho a úctu,“ zahlásil smerom k nim.
Iglesias patrí k jednotke známej ako „Stará garda“, ktorá hrob na cintoríne v Arlingtone stráži nepretržite od roku 1948. Vojaci sa o zaradenie do čestnej stráže uchádzajú dobrovoľne, pričom musia prejsť prísnym výberovým procesom a intenzívnym výcvikom.