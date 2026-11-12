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Hegseth ocenil vojaka, ktorý napomenul skupinu za nevhodné správanie

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Americký minister obrany Pete Hegseth (vpravo) a jeho manželka Jennifer Rauchet sa v stredu 11. novembra 2026 zúčastnili slávnosti pri Hrobe neznámeho vojaka pri príležitosti Národného dňa veteránov na Národnom cintoríne v Arlingtone vo Virgínii. Foto: TASR/AP

Vojakovi Thomasovi Iglesiasovi udelil Hegseth medailu za zásluhy za plnenie svojich povinností pri Hrobe neznámeho vojaka.

Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok vyznamenal príslušníka armády, ktorý deň predtým šéfa Pentagónu a jeho sprievod napomenul za nevhodné správanie pri Hrobe neznámeho vojaka na Arlingtonskom národnom cintoríne vo Washingtone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Vojakovi Thomasovi Iglesiasovi udelil Hegseth medailu za zásluhy za plnenie svojich povinností pri Hrobe neznámeho vojaka. Fotografie zverejnené na oficiálnom účte ministra na sieti X ho zachytili, ako medailu pripína na uniformu vojaka a podáva mu ruku. V sprievodnom texte sa uvádza: „Milujeme vojakov. Milujeme štandardy. Výborne, špecialista“.

Hrob neznámeho vojaka sa považuje za jeden z najposvätnejších a najuctievanejších vojnových pamätníkov v Spojených štátoch. Sú v ňom pochovaní americkí vojaci, ktorí padli počas prvej a druhej svetovej vojny a kórejskej vojny.

Hegsethova skupina vyvolala kontroverziu počas ceremónie, ktorá sa konala v stredu pri príležitosti Dňa veteránov v USA. Na videozázname vidieť, ako sa na schodoch pred hrobom fotografuje s manželkou a svojimi blízkymi spolupracovníkmi. Skupina sa následne začala nahlas smiať, na čo zareagoval vojak. „Všetci návštevníci sú povinní za každých okolností zachovať ticho a úctu,“ zahlásil smerom k nim.

Iglesias patrí k jednotke známej ako „Stará garda“, ktorá hrob na cintoríne v Arlingtone stráži nepretržite od roku 1948. Vojaci sa o zaradenie do čestnej stráže uchádzajú dobrovoľne, pričom musia prejsť prísnym výberovým procesom a intenzívnym výcvikom.
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