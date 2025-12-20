< sekcia Zahraničie
Hegseth oznámil začatie operácie na elimináciu bojovníkov IS v Sýrii
Predstavitelia Bieleho domu uviedli, že Trump jasne uviedol, že odplata príde.
Autor TASR
Washington 20. decembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil v piatok začatie operácie zameranej na „elimináciu bojovníkov Islamského štátu (IS), infraštruktúry a skladov zbraní“ v Sýrii po smrti troch občanov USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
„Toto nie je začiatok vojny — je to vyhlásenie pomsty. Spojené štáty americké pod vedením prezidenta [Donalda] Trumpa nikdy nezaváhajú a neustúpia pri obrane nášho ľudu,“ uviedol Hegseth v piatok na sociálnych sieťach.
Dvaja príslušníci Národnej gardy štátu Iowa a jeden americký civilný tlmočník zahynuli 13. decembra pri útoku v sýrskej púšti, z ktorého administratíva prezidenta Trumpa obvinila džihádistickú organizáciu Islamský štát. Zabití príslušníci Národnej gardy boli jednými zo stoviek amerických vojakov, nasadených vo východnej Sýrii v rámci koalície bojujúcej proti IS.
Krátko po tom, ako sa objavili správy o úmrtiach, prezident Trump prisľúbil „veľmi vážnu odvetu“. Zároveň však zdôraznil, že Sýria bojuje po boku amerických jednotiek. Trump uviedol, že sýrsky prezident Ahmad Šara bol „mimoriadne nahnevaný a znepokojený týmto útokom“ a že útok ozbrojenca prišiel v čase, keď americká armáda rozširuje spoluprácu so sýrskymi bezpečnostnými silami.
Americký predstaviteľ pre agentúru AP uviedol, že útok bol vykonaný s použitím stíhačiek F-15 Eagle, pozemných útočných lietadiel A-10 Thunderbolt a vrtuľníkov AH-64 Apache. Predstaviteľ, ktorý pre citlivosť operácií hovoril pod podmienkou anonymity, dodal, že možno očakávať ďalšie údery.
Predstavitelia Bieleho domu uviedli, že Trump jasne uviedol, že odplata príde. „Prezident Trump povedal svetu, že Spojené štáty sa pomstia za zabitie našich hrdinov Islamským štátom v Sýrii a tento sľub plní,“ uviedla vo vyhlásení zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Anna Kellyová.
Trump sa tento týždeň súkromne stretol s rodinami zabitých Američanov na leteckej základni Dover v štáte Delaware, predtým ako sa spolu s najvyššími vojenskými predstaviteľmi a ďalšími hodnostármi zúčastnil dôstojného prevozu a pietneho obradu na počesť príslušníkov ozbrojených síl USA, ktorí padli v boji.
