Hegseth: Pentagón je pripravený plniť rozkazy v prípade útoku na Irán

Na snímke vpravo Pete Hegseth. Foto: TASR/AP

Spojené štáty v oblasti Blízkeho východu v uplynulých dňoch posilnili svoje vojenské kapacity v súvislosti s vývojom v Iráne.

Autor TASR
Washington 29. januára (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok vyhlásil, že armáda USA bude pripravená vykonať akékoľvek rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s útokom na Irán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Spojené štáty v oblasti Blízkeho východu v uplynulých dňoch posilnili svoje vojenské kapacity v súvislosti s vývojom v Iráne. Trump na zasadnutí svojho kabinetu Hegsetha vyzval vyjadriť sa k situácii.

„Nemali by sa usilovať o jadrové kapacity. Budeme pripravení splniť čokoľvek, čo tento prezident od ministerstva vojny očakáva,“ vyhlásil Hegseth. Podľa agentúry Reuters Trump v súčasnosti stále zvažuje možnosť úderov na Irán.

Napätie medzi Washingtonom a Teheránom narástlo po krvavom potlačení protivládnych protestov v Iráne. Trump opakovane pohrozil vojenskou intervenciou, pokiaľ bude iránsky režim pokračovať v zabíjaní demonštrantov. Protesty už medzičasom stratili na intenzite.
