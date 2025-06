Hegseth potvrdil nasadenie dodatočných vojakov USA na Blízky východ

Washington 17. júna (TASR) - Minister obrany USA Pete Hegseth v pondelok nariadil nasadiť dodatočné vojenské kapacity na Blízky východ pre eskalujúci vojenský konflikt medzi Iránom a Izraelom. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



„Cez víkend som nariadil nasadenie ďalších kapacít do oblasti, ktoré spadá do zodpovednosti Ústredného velenia ozbrojených síl USA,“ napísal Hegseth na sociálnej sieti X. „Ochrana amerických síl je našou najvyššou prioritou a cieľom tohto kroku je posilniť naše obranné postavenie v regióne,“ vysvetlil.



Minister obrany neposkytol ďalšie podrobnosti. Reuters však v priebehu pondelka informovala o pohyboch amerických lietadiel určených na doplňovanie paliva vo vzduchu. Webová stránka na sledovanie letov AirNav system uviedla, že viac ako 31 tankovacích lietadiel amerického letectva, predovšetkým typy KC-135 a KC-46, opustilo v nedeľu Spojené štáty a zamierilo na východ.



Do oblasti Blízkeho východu smeruje z juhovýchodnej Ázie aj americká lietadlová loď USS Nimitz. Na jej palubu sa zmestí až 5000 členov posádky a 60 lietadiel.