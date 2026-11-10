< sekcia Zahraničie
Hegseth považuje snahy o svoje odvolanie z funkcie za frašku
Hegseth pod tlakom po tom, ako prezident USA Donald Trump a viceprezident J. D. Vance pripísali výrazné straty Republikánskej strany vo voľbách do Kongresu vojne s Iránom.
Autor TASR
Washington 10. novembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth v utorok označil snahy o svoje odvolanie z funkcie za frašku. Zároveň obhajoval vojenské operácie USA, na ktorých vedení sa podieľal a pre ktoré je kritizovaný. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Hegseth pod tlakom po tom, ako prezident USA Donald Trump a viceprezident J. D. Vance pripísali výrazné straty Republikánskej strany vo voľbách do Kongresu vojne s Iránom. V zákonodarnom orgáne USA sa teraz objavila iniciatíva, ktorej cieľom je dosiahnuť Hegsethovo odvolanie z funkcie.
„Je to fraška a politické divadlo a každý to vie,“ vyhlásil Hegseth pred novinármi v reakcii na návrh na začatie procesu ústavnej žaloby (impeachment), ktorý v pondelok predstavil republikánsky kongresman Thomas Massie.
„To, o čo sa pokúša jeden nespokojný a porazený kongresman, nie je dohľad ani vyvodzovanie zodpovednosti. Je to politické divadlo,“ vyhlásil Hegseth.
Massie, ktorý patrí k ostrým kritikom Trumpa, odchádza z Kongresu po tom, ako prehral stranícke primárky s kandidátom podporovaným prezidentom.
Trump zatiaľ vyjadruje Hegsethovi podporu. V utorok na sociálnej sieti napísal, že minister si za svoju obhajobu v súvislosti so snahami o odvolanie z funkcie šéfa Pentagónu zaslúži najvyššie možné hodnotenie.
Hegseth v utorok obhajoval vojenské zásahy USA v Jemene, Iráne a Venezuele, ako aj útoky na lode v Karibskom mori a vo východnej časti Tichého oceána, ktoré boli údajne zapojené do pašovania drog.
„Za každou z týchto operácií si stojím. Bol som hrdý na to, že som ich mohol uskutočniť, a zajtra by som to urobil znova,“ povedal. Tvrdil tiež, že návrhy na jeho odvolanie nepriamo vykresľujú službu amerických vojakov ako trestný čin.
Viaceré body návrhu na Hegsethovo odvolanie sa týkajú vojny s Iránom. Ministrovi obrany je vyčítané porušenie zákona o vojnových právomociach (War Powers Resolution), ktorý vyžaduje, aby prezident pri vojenských zásahoch konzultoval svoj postup s Kongresom.
Šéf Pentagónu patrí k výrazným obhajcom vojny proti Iránu, ktorá je medzi Američanmi veľmi nepopulárna. Označil ju za „odvážne a historické úsilie“.
V návrhu na odvolanie sa spomína aj konflikt z roku 2025 s jemenskými povstalcami - húsíami podporovanými Iránom. Massie vyčíta Hegsethovi, že operáciu začal bez súhlasu Kongresu a bez toho, aby Spojeným štátom hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo.
Útoky na lode údajne zapojené do pašovania drog v Karibskom mori a vo východnej časti Tichého oceána Massie označil za „mimosúdne zabíjanie“.
Kongresman obvinil ministra aj z potláčania slobody prejavu. Hegseth sa podľa neho pokúsil potrestať demokratického senátora Marka Kellyho za video, v ktorom spolu s ďalšími zákonodarcami vyzval príslušníkov armády a spravodajských služieb, aby odmietali nezákonné rozkazy.
„Minister Hegseth využil právomoci vyplývajúce z jeho funkcie na odvetu voči americkému senátorovi Markovi Kellymu a na zastrašovanie v reakcii na jeho vyhlásenie,“ uvádza sa v jednom z bodov návrhu na odvolanie.
Hegseth pod tlakom po tom, ako prezident USA Donald Trump a viceprezident J. D. Vance pripísali výrazné straty Republikánskej strany vo voľbách do Kongresu vojne s Iránom. V zákonodarnom orgáne USA sa teraz objavila iniciatíva, ktorej cieľom je dosiahnuť Hegsethovo odvolanie z funkcie.
„Je to fraška a politické divadlo a každý to vie,“ vyhlásil Hegseth pred novinármi v reakcii na návrh na začatie procesu ústavnej žaloby (impeachment), ktorý v pondelok predstavil republikánsky kongresman Thomas Massie.
„To, o čo sa pokúša jeden nespokojný a porazený kongresman, nie je dohľad ani vyvodzovanie zodpovednosti. Je to politické divadlo,“ vyhlásil Hegseth.
Massie, ktorý patrí k ostrým kritikom Trumpa, odchádza z Kongresu po tom, ako prehral stranícke primárky s kandidátom podporovaným prezidentom.
Trump zatiaľ vyjadruje Hegsethovi podporu. V utorok na sociálnej sieti napísal, že minister si za svoju obhajobu v súvislosti so snahami o odvolanie z funkcie šéfa Pentagónu zaslúži najvyššie možné hodnotenie.
Hegseth v utorok obhajoval vojenské zásahy USA v Jemene, Iráne a Venezuele, ako aj útoky na lode v Karibskom mori a vo východnej časti Tichého oceána, ktoré boli údajne zapojené do pašovania drog.
„Za každou z týchto operácií si stojím. Bol som hrdý na to, že som ich mohol uskutočniť, a zajtra by som to urobil znova,“ povedal. Tvrdil tiež, že návrhy na jeho odvolanie nepriamo vykresľujú službu amerických vojakov ako trestný čin.
Viaceré body návrhu na Hegsethovo odvolanie sa týkajú vojny s Iránom. Ministrovi obrany je vyčítané porušenie zákona o vojnových právomociach (War Powers Resolution), ktorý vyžaduje, aby prezident pri vojenských zásahoch konzultoval svoj postup s Kongresom.
Šéf Pentagónu patrí k výrazným obhajcom vojny proti Iránu, ktorá je medzi Američanmi veľmi nepopulárna. Označil ju za „odvážne a historické úsilie“.
V návrhu na odvolanie sa spomína aj konflikt z roku 2025 s jemenskými povstalcami - húsíami podporovanými Iránom. Massie vyčíta Hegsethovi, že operáciu začal bez súhlasu Kongresu a bez toho, aby Spojeným štátom hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo.
Útoky na lode údajne zapojené do pašovania drog v Karibskom mori a vo východnej časti Tichého oceána Massie označil za „mimosúdne zabíjanie“.
Kongresman obvinil ministra aj z potláčania slobody prejavu. Hegseth sa podľa neho pokúsil potrestať demokratického senátora Marka Kellyho za video, v ktorom spolu s ďalšími zákonodarcami vyzval príslušníkov armády a spravodajských služieb, aby odmietali nezákonné rozkazy.
„Minister Hegseth využil právomoci vyplývajúce z jeho funkcie na odvetu voči americkému senátorovi Markovi Kellymu a na zastrašovanie v reakcii na jeho vyhlásenie,“ uvádza sa v jednom z bodov návrhu na odvolanie.