Hegseth pozval amerických generálov a admirálov na spoločné stretnutie

Na snímke americký minister obrany Pete Hegseth. Foto: TASR/AP

Zatiaľ nie je jasné, prečo Hegseth nariadil americkým generálom a admirálom, aby sa stretli na jednom mieste.

Autor TASR
Washington 26. septembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth zvolal na budúci týždeň do mesta Quantico v štáte Virgínia stretnutie vysoko postavených amerických vojenských predstaviteľov z celého sveta. Agentúru Reuters o tom vo štvrtok informovali piati úradníci, píše TASR.

Zatiaľ nie je jasné, prečo Hegseth nariadil americkým generálom a admirálom, aby sa stretli na jednom mieste v tak krátkom čase. Podľa dvoch zdrojov Reuters to medzi očakávanými účastníkmi vyvolalo neistotu.

„Ľudia sa snažia zmeniť svoje plány a zistiť, či sa na stretnutí musia zúčastniť,“ anonymne potvrdil jeden z amerických úradníkov. Reuters dodáva, že nateraz zostáva nejasné, koľko predstaviteľov sa na podujatí skutočne zúčastní. Podľa agentúry je však zriedkavé, aby sa toľko vysoko postavených vojenských predstaviteľov zišlo v jednej miestnosti v rovnakom čase.

„Minister vojny bude na začiatku budúceho týždňa hovoriť so svojimi najvyššími vojenskými veliteľmi,“ povedal na žiadosť o komentár hovorca Pentagónu Sean Parnell. Žiadne ďalšie informácie neposkytol.
