Hegseth: Pri zajatí Madura vstúpilo do Caracasu skoro 200 vojakov
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich z vlasti.
Autor TASR
Washington 5. januára (TASR) - Do venezuelskej metropoly Caracas počas sobotňajšej operácie s cieľom zajať tamojšieho prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú vstúpilo takmer dvesto príslušníkov americkej armády, oznámil v pondelok minister obrany USA Pete Hegseth. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Takmer 200 našich najlepších Američanov vstúpilo do centra Caracasu a zajalo obžalovaného jedinca hľadaného americkou justíciou... bez toho, aby bol zabitý jediný Američan,“ vyhlásil šéf Pentagónu v prejave pred americkými námorníkmi v štáte Virgínia. Agentúra AFP uvádza, že ide o prvý údaj o počte zapojených vojakov poskytnutý vysokopostaveným americkým predstaviteľom.
Po mesiacoch napätia medzi USA a Venezuelou americké jednotky v noci na sobotu zaútočili na Caracas, zajali Madura a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro vyhlásil, že je nevinný.
Spojené štáty obviňujú Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami. Podľa USA stojí na čele Kartelu sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura tiež vypísali odmenu 50 miliónov dolárov.
