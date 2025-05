Hegseth prijal Kosiniaka-Kamysza, Poľsko označil za vzorového spojenca

Varšava 27. mája (TASR) - Spojené štáty a Poľsko sú zajedno v úsilí o mier prostredníctvom sily, vyhlásil americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý v utorok v Pentagóne prijal svojho poľského rezortného kolegu Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Hegseth po spoločnom stretnutí označil Poľsko za vzorového spojenca, ktorého netreba nabádať, aby vyčlenil päť percent HDP na svoju obranu, napísala agentúra PAP.



Hegseth pri vítaní poľskej delegácie vyzdvihol pevné vzťahy medzi USA a Poľskom s tým, že americký prezident Donald Trump vyjadruje úctu a uznanie vedeniu Poľska a jeho obyvateľom. Hegseth sa zároveň poďakoval Poľsku, že hostí približne 8000 amerických vojakov, a spomenul aj 128 kontraktov v oblasti obrany v hodnote 60 miliárd dolárov.



Stretnutie s Hegsethom bolo hlavným bodom krátkej návštevy Kosiniaka-Kamysza v USA. Pred príchodom uviedol, že na rokovaniach budú delegácie preberať viaceré témy vrátane bezpečnosti Poľska, výdavkov na obranu, modernizácie armády, zmlúv s USA a pomoci Ukrajine.



„Poľsko-americké vzťahy sa posúvajú na ešte vyššiu úroveň,“ uviedol po rokovaniach Kosiniak-Kamysz. Hmatateľným príkladom toho bude podľa neho spoločná vojenská výroba, ktorá sa čoskoro začne v Poľsku. Podľa PAP tiež vyhlásil, Varšava plne podporuje snahy Trumpovej administratívy o dosiahnutie „spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine“.



„Z tohto stretnutia si odnášam to, že ak si dnes niekto v Európe môže byť istý prítomnosťou amerických vojsk na svojom území, je to Poľsko,“ povedal minister. Zároveň oznámil, že prvé z 96 amerických vrtuľníkov Apache zakúpených pred rokom za celkovo desať miliárd dolárov dorazia do Poľska 16. júna.