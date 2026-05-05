< sekcia Zahraničie
Hegseth: Prímerie s Iránom je platné aj počas operácie Projekt sloboda
Tá je oddelená a odlišná od operácie Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť), ktorou Washington označuje vojnu s Teheránom, vyhlásil.
Autor TASR
Washington 5. mája (TASR) - Operácia Spojených štátov zameraná na zaistenie bezpečného prechodu lodí Hormuzským prielivom - známa ako Projekt sloboda - je oddelená a odlišná od operácie Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť), ktorou Washington označuje vojnu s Teheránom, vyhlásil v utorok šéf Pentagónu Pete Hegseth. Odmietol tak tvrdenia, že prímerie medzi USA a Iránom už nie je platné, informuje TARS podľa televízie Sky News.
Projekt sloboda, o ktorej informoval americký prezident Donald Trump v noci na pondelok, je podľa Hegsetha obrannou operáciou. Americké sily nebudú musieť vstúpiť do iránskych vôd ani jeho vzdušného priestoru, pretože Washington nemá záujem o konflikt. „Prímerie v súčasnosti určite platí, ale budeme to veľmi, veľmi pozorne sledovať,“ zdôraznil Hegseth.
„Iránu však nemožno dovoliť, aby blokoval nevinné krajiny a ich tovar na medzinárodnej vodnej ceste,“ vyhlásil a vyzval Teherán, aby lodiam umožnil plavbu cez Hormuzský prieliv.
Minister potvrdil, že úžinou počas operácie Projekt sloboda už preplávali dve americké obchodné lode a na preplávanie čakajú „stovky ďalších“. „Vieme, že Iránci sa z tejto situácie cítia trápne. Tvrdili, že prieliv kontrolujú. Nie je to tak,“ poznamenal Hegseth.
„Pre nás je to dočasná misia. Ako som už povedal, svet potrebuje túto vodnú cestu oveľa viac ako my. Situáciu stabilizujeme, aby mohol opäť plynúť obchod, ale očakávame, že svet v správnom čase prevezme iniciatívu a čoskoro vám zodpovednosť opäť odovzdáme,“ odkázal spojencom USA.
Na tlačovej konferencii potvrdil pondelkové informácie Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM), že v oblasti sa v rámci tejto operácie nachádzajú aj lode amerického námorníctva.
„Na svojich pozíciách sú americké torpédoborde, podporované stovkami stíhačiek, vrtuľníkov, dronov a prieskumných lietadiel, ktoré nepretržite zabezpečujú ochranu mierových obchodných lodí,“ dodal.
Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine. Podľa jeho vyjadrení ostreľoval Irán od prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti na začiatku apríla, komerčné plavidlá v Hormuzskom prielive deväťkrát a zadržal dve kontajnerové lode. Na americké jednotky v tom istom období zároveň zaútočil viac ako desaťkrát.
Projekt sloboda, o ktorej informoval americký prezident Donald Trump v noci na pondelok, je podľa Hegsetha obrannou operáciou. Americké sily nebudú musieť vstúpiť do iránskych vôd ani jeho vzdušného priestoru, pretože Washington nemá záujem o konflikt. „Prímerie v súčasnosti určite platí, ale budeme to veľmi, veľmi pozorne sledovať,“ zdôraznil Hegseth.
„Iránu však nemožno dovoliť, aby blokoval nevinné krajiny a ich tovar na medzinárodnej vodnej ceste,“ vyhlásil a vyzval Teherán, aby lodiam umožnil plavbu cez Hormuzský prieliv.
Minister potvrdil, že úžinou počas operácie Projekt sloboda už preplávali dve americké obchodné lode a na preplávanie čakajú „stovky ďalších“. „Vieme, že Iránci sa z tejto situácie cítia trápne. Tvrdili, že prieliv kontrolujú. Nie je to tak,“ poznamenal Hegseth.
„Pre nás je to dočasná misia. Ako som už povedal, svet potrebuje túto vodnú cestu oveľa viac ako my. Situáciu stabilizujeme, aby mohol opäť plynúť obchod, ale očakávame, že svet v správnom čase prevezme iniciatívu a čoskoro vám zodpovednosť opäť odovzdáme,“ odkázal spojencom USA.
Na tlačovej konferencii potvrdil pondelkové informácie Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM), že v oblasti sa v rámci tejto operácie nachádzajú aj lode amerického námorníctva.
„Na svojich pozíciách sú americké torpédoborde, podporované stovkami stíhačiek, vrtuľníkov, dronov a prieskumných lietadiel, ktoré nepretržite zabezpečujú ochranu mierových obchodných lodí,“ dodal.
Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine. Podľa jeho vyjadrení ostreľoval Irán od prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti na začiatku apríla, komerčné plavidlá v Hormuzskom prielive deväťkrát a zadržal dve kontajnerové lode. Na americké jednotky v tom istom období zároveň zaútočil viac ako desaťkrát.