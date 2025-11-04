< sekcia Zahraničie
Hegseth rokoval v Južnej Kórei, Soul označil za príkladného spojenca
Hegseth okrem rokovaní s juhokórejským náprotivkom v pondelok navštívil demilitarizovanú zónu medzi Severnou a Južnou Kóreou.
Soul 4. novembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth v utorok v Soule uviedol, že s ministerstvami zahraničných vecí a energetiky bude úzko spolupracovať na projekte výstavby ponoriek na jadrový pohon pre Južnú Kóreu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
„Budeme úzko spolupracovať s ministerstvom zahraničných vecí a s ministerstvom energetiky, aby sme uváženým spôsobom naplnili záväzok prezidenta (Donalda) Trumpa,“ vyhlásil Hegseth na tlačovej konferenci po rozhovoroch s juhokórejským ministrom obrany An Gju-bäkom.
Šéf Pentagónu tak reagoval na otázku, ktorá sa týkala Trumpovho výroku, že Spojené štáty poskytnú Južnej Kórei tajné technológie, aby jej umožnili stavbu jadrovej ponorky.
„Prezident Trump chce, aby boli naši spojenci silní, aby mali najlepšie schopnosti,“ povedal, pričom označil Južnú Kóreu za príkladného spojenca.
Južná Kórea má podľa Hegsetha skvele rozvinutý lodiarenský priemysel a USA sa tešia na oveľa užšiu spoluprácu aj v oblasti stavby ponoriek.
Šéf prezidentskej kancelárie v Soule Kang Hun-sik v pondelok uviedol, že snaha Južnej Kórey o získanie jadrových ponoriek nemá za cieľ podnecovať v regióne preteky v zbrojení. Soul podľa neho ubezpečil USA a Čínu, že tieto ponorky sú potrebné ako reakcia na analogický program Severnej Kórey.
Hegseth okrem rokovaní s juhokórejským náprotivkom v pondelok navštívil demilitarizovanú zónu medzi Severnou a Južnou Kóreou. Juhokórejská armáda v utorok oznámila, že Severná Kórea hodinu pred spomínanou Hegsethovou návštevou vypálila do Žltého mora približne desať raketových projektilov.
Juhokórejské a americké spravodajské služby v súčasnosti skúmajú podrobnosti o projektiloch, tvrdí Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS). Ten pripomenul, že KĽDR vystrelila podobné rakety aj niekoľko minút pred sobotňajším stretnutím juhokórejského prezidenta I Če-mjonga s čínskym kolegom Si Ťin-pchingom.
