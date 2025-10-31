< sekcia Zahraničie
Hegseth: Rozhodnutie Trumpa o testoch jadrových zbraní je zodpovedné
Oznámenie prišlo niekoľko dní po vyhlásení Ruska, že otestovalo rakety a námorné drony s jadrovým pohonom a schopné niesť jadrové hlavice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 31. októbra (TASR) – Americký minister obrany Pete Hegseth obhajoval v piatok nariadenie prezidenta Donalda Trumpa o obnovení skúšok jadrových zbraní ako zodpovedné rozhodnutie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Musíme mať spoľahlivé jadrové odstrašujúce prostriedky. To je základ nášho odstrašovania,“ povedal Hegseth novinárom popri regionálnom summite krajín juhovýchodnej Ázie v Malajzii. „Porozumieť tomu a obnoviť testovanie je dosť zodpovedným, veľmi zodpovedným spôsobom, ako to dosiahnuť,“ dodal šéf Pentagónu.
Trump vo štvrtok krátko pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a na sociálnej sieti prekvapivo oznámil, že nariadil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane USA, a to údajne v reakcii na rovnaké kroky iných krajín. Nie je jasné, či mal na mysli skúšky zbraňových systémov alebo skúšobné explózie, aké Spojené štáty nevykonali od roku 1992.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí vyzval USA, aby dodržiavali zákaz jadrových skúšok. Generálny tajomník OSN António Guterres prostredníctvom hovorcu odkázal, že nukleárne testy nie sú za žiadnych okolnosti prípustné. Irán medzitým označil nariadenie Trumpa za „regresívne a nezodpovedné“ s tým, že je hrozbou pre medzinárodné spoločenstvo. Japonská skupina Nihon Hidankjo združujúca ľudí, ktorí prežili útoky atómovými bombami, zaslala veľvyslanectvu USA v Japonsku protestný list.
Oznámenie prišlo niekoľko dní po vyhlásení Ruska, že otestovalo rakety a námorné drony s jadrovým pohonom a schopné niesť jadrové hlavice. Hovorca Kremľa povedal, že tieto testy nemožno nijako interpretovať ako jadrové skúšky. „Dúfame, že prezidentovi Trumpovi oznámili tieto informácie správne,“ povedal Dmitrij Peskov. Naznačil, že Moskva by pristúpila ku skúškam jadrových hlavíc, ak by ich uskutočnili USA.
Americký viceprezident J. D. Vance vyhlásil, že jadrový arzenál jeho krajiny musí byť testovaný, aby sa zaistilo, že „funguje správne“. Nevyjadril sa však bližšie k tomu, aký druh testov Trump nariadil.
Samotný šéf Bieleho pred novinármi zároveň zopakoval svoju predošlú požiadavku na rokovania s Ruskom a Čínou o znížení počtu jadrových zbraní. „Denuklearizácia by bola úžasná,“ vyhlásil Trump.
„Musíme mať spoľahlivé jadrové odstrašujúce prostriedky. To je základ nášho odstrašovania,“ povedal Hegseth novinárom popri regionálnom summite krajín juhovýchodnej Ázie v Malajzii. „Porozumieť tomu a obnoviť testovanie je dosť zodpovedným, veľmi zodpovedným spôsobom, ako to dosiahnuť,“ dodal šéf Pentagónu.
Trump vo štvrtok krátko pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a na sociálnej sieti prekvapivo oznámil, že nariadil ministerstvu obrany, aby okamžite začalo testovať jadrové zbrane USA, a to údajne v reakcii na rovnaké kroky iných krajín. Nie je jasné, či mal na mysli skúšky zbraňových systémov alebo skúšobné explózie, aké Spojené štáty nevykonali od roku 1992.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí vyzval USA, aby dodržiavali zákaz jadrových skúšok. Generálny tajomník OSN António Guterres prostredníctvom hovorcu odkázal, že nukleárne testy nie sú za žiadnych okolnosti prípustné. Irán medzitým označil nariadenie Trumpa za „regresívne a nezodpovedné“ s tým, že je hrozbou pre medzinárodné spoločenstvo. Japonská skupina Nihon Hidankjo združujúca ľudí, ktorí prežili útoky atómovými bombami, zaslala veľvyslanectvu USA v Japonsku protestný list.
Oznámenie prišlo niekoľko dní po vyhlásení Ruska, že otestovalo rakety a námorné drony s jadrovým pohonom a schopné niesť jadrové hlavice. Hovorca Kremľa povedal, že tieto testy nemožno nijako interpretovať ako jadrové skúšky. „Dúfame, že prezidentovi Trumpovi oznámili tieto informácie správne,“ povedal Dmitrij Peskov. Naznačil, že Moskva by pristúpila ku skúškam jadrových hlavíc, ak by ich uskutočnili USA.
Americký viceprezident J. D. Vance vyhlásil, že jadrový arzenál jeho krajiny musí byť testovaný, aby sa zaistilo, že „funguje správne“. Nevyjadril sa však bližšie k tomu, aký druh testov Trump nariadil.
Samotný šéf Bieleho pred novinármi zároveň zopakoval svoju predošlú požiadavku na rokovania s Ruskom a Čínou o znížení počtu jadrových zbraní. „Denuklearizácia by bola úžasná,“ vyhlásil Trump.