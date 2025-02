Hegseth: Spojenci NATO musia pre obranu Európy urobiť oveľa viac

Brusel 13. februára (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok v Bruseli po zasadnutí ministrov obrany členských krajín NATO vyzval európske krajiny, aby vynakladali viac prostriedkov na obranu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Šéf Pentagónu povedal, že Washington je naďalej oddaný Aliancii, ale jej členovia musia urobiť viac, aby "vydržala".



"Naši partneri musia pre obranu Európy urobiť oveľa viac. Musíme urobiť NATO opäť veľkým," povedal Hegseth novinárom po rokovaniach. Jeho vyhlásenie sa podobá na Trumpov slogan MAGA (Make America Great Again - Urobme Ameriku opäť veľkou).



Ministri obrany NATO vo štvrtok diskutovali o zvýšení výdavkov na obranu i vojne na Ukrajine. Hegseth v stredu vyhlásil, že návrat k hraniciam Ukrajiny spred roka 2014 nie je reálnym cieľom. Rovnako nereálny je podľa neho vstup Ukrajiny do NATO. Po štvrtkových rokovaniach poprel, že by išlo o ústupky voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Podľa ministra obrany ide o "uznanie tvrdej mocenskej reality v teréne".



Hegseth v Bruseli označil ukrajinský konflikt za "továrenský reset pre NATO" a zopakoval Trumpovu požiadavku, aby spojenci viac ako zdvojnásobili svoje ciele v oblasti výdavkov na obranu zo súčasných dvoch percent HDP na päť percent.



"Tvrdú silu nemožno nahradiť," vyhlásil americký minister po tom, ako varoval, že konfrontácia s Ruskom je "dôležitou európskou zodpovednosťou".



Na otázku, či USA plánujú dosiahnuť päťpercentný cieľ, odpovedal Hegseth vyhýbavo. V súčasnosti vynakladajú na obranu približne 3,4 percenta HDP. "V konečnom dôsledku musíme zohľadniť naše vlastné rozpočtové hľadisko," povedal.