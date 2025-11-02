Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hegseth: Spojené štáty chcú prehĺbiť vojenskú spoluprácu s Vietnamom

šéf Pentagónu Pete Hegseth. Foto: TASR/AP

Americký minister počas cesty zdôraznil, že Spojené štáty zostávajú odhodlané pokračovať v partnerstve zameranom na zmierňovanie následkov vietnamskej vojny.

Autor TASR
Hanoj 2. novembra (TASR) - Spojené štáty chcú prehĺbiť vojenskú spoluprácu s Vietnamom, vyhlásil v nedeľu americký minister obrany Pete Hegseth na úvod svojej návštevy Hanoja. Cesta sa koná uprostred zdĺhavých rokovaní o možných dodávkach americkej vojenskej techniky do krajiny, ktorá bola kedysi nepriateľom Washingtonu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.

Návšteva Hegsetha sa uskutočňuje pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami a zároveň dvoch rokov od ich povýšenia spolupráce na úroveň komplexného strategického partnerstva.

Americký minister počas cesty zdôraznil, že Spojené štáty zostávajú odhodlané pokračovať v partnerstve zameranom na zmierňovanie následkov vietnamskej vojny. Riešenie odkazu vojny, ktorá sa skončila pred viac než 50 rokmi, „naďalej zostáva základom našich obranných vzťahov a najvyššou prioritou tejto (americkej) administratívy a ministerstva obrany“, vyhlásil Hegseth.

Spolupráca pri odstraňovaní pozostatkov vojny je dlhodobo kľúčovým pilierom americko-vietnamských väzieb. Od normalizácie vzťahov v roku 1995 obe krajiny spoločne pracujú na odstraňovaní nevybuchnutej munície, identifikácii pozostatkov nezvestných vojakov a dekontaminácii dioxínu, ktorá dodnes negatívne ovplyvňuje miestnych občanov.

Tieto projekty však nedávno ohrozilo zníženie amerického financovania, čo dočasne prerušilo niektoré práce. Podľa analytikov by však piatkové podpísanie dohody o prehĺbení spolupráce pri odstraňovaní dôsledkov vojny mohlo prispieť k stabilizácii vzťahov a vytvoriť priestor pre hlbšiu obrannú spoluprácu.

Vietnam, ktorý sa pri zbrojení dlhodobo spolieha na ruské zbrane, sa už niekoľko rokov snaží diverzifikovať svoje zdroje. Rokovania so Spojenými štátmi, ktoré v roku 2016 zrušili zbrojné embargo voči Hanoju, sa počas administratívy prezidenta Joea Bidena zintenzívnili, no zatiaľ nepriniesli zásadné dohody o väčších kontraktoch, upozornil Reuters.

Podľa vyhlásenia vietnamského ministerstva obrany sa obe strany dohodli na pokračovaní bezpečnostnej spolupráce, vrátane vojenskej koordinácie.
.

