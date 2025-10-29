< sekcia Zahraničie
Hegseth: Spojenectvo USA a Japonska je kľúč na odradenie agresie Číny
Japonský minister obrany Šindžiró Koizumi potvrdil, že jeho krajina urýchli plnenie cieľa zvýšiť výdavky na obranu.
Autor TASR
Tokio 29. októbra (TASR) - Spojenectvo medzi Spojenými štátmi a Japonskom je kľúčové na odradenie čínskej vojenskej agresie, vyhlásil v stredu šéf Pentagónu Pete Hegseth počas rokovania v Tokiu. Japonský minister obrany Šindžiró Koizumi potvrdil, že jeho krajina urýchli plnenie cieľa zvýšiť výdavky na obranu. Informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.
Deň pred týmito vyhláseniami sa prvýkrát osobne stretli americký prezident Donald Trumpa a nová japonská premiérka Sanae Takaičiová a ich rozhovoru dominovala téma bezpečnosti.
Japonsko dlhé roky uplatňovalo pacifistickú politiku a postupne prijíma rozhodnejší vojenský postoj, keďže jeho vzťahy s neďalekou Čínou sa zhoršujú. „Aby sme dokázali reagovať na nepredvídateľné regionálne situácie a zachovali bezpečnosť našich krajín, budeme aj naďalej posilňovať našu alianciu,“ uviedol Hegseth po rokovaní s Koizumim.
Premiérka Takaičiová minulý týždeň oznámila, že Japonsko dosiahne cieľ vynakladať na obranu dve percentá HDP už do marca – teda o dva roky skôr, než sa pôvodne plánovalo.
Spojené štáty majú na japonskom území približne 60.000 vojakov a vyzývajú Tokio, aby svoje obranné výdavky zvýšilo až na päť percent HDP. To je úroveň, ku ktorej sa v júni zaviazali členské štáty NATO.
Prísľub Takaičiovej potvrdil aj Koizumi. „Vzhľadom na situáciu, keď sa v oblasti okolo Japonska výrazne zvyšujú raketové kapacity, považujem za dôležité neúnavne posilňovať naše schopnosti protiraketovej obrany,“ dodal.
