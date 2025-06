Hegseth: Štáty NATO sú blízko zhody dávať na obranu päť percent HDP

Brusel 5. júna (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok vyhlásil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie sú blízko k dosiahnutiu konsenzu o zvýšení výdavkov na obranu na päť percent HDP. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



„(Členské) krajiny výrazne prekračujú dve percentá (HDP) a uvažujeme veľmi podobne, sme takmer pri konsenzu, čo sa týka päťpercentného záväzku pred (summitom) NATO, ktorý sa bude konať koncom tohto mesiaca v Haagu,“ uviedol Hegseth po rokovaní s rezortnými partnermi členských štátov odkazujúc na schôdzku vrcholných predstaviteľov krajín NATO v holandskom Haagu 24. a 25. júna. „Je niekoľko krajín, ktoré s tým zatiaľ nesúhlasia, nebudem ich menovať. Presvedčíme ich,“ pokračoval.



Americký prezident Donald Trump už pred časom vyzval členov Aliancie, aby zvýšili svoje vojenské rozpočty na päť percent HDP. Generálny tajomník NATO Mark Rutte navrhol kompromis, pri ktorom by do roku 2032 šlo 3,5 percenta HDP na priame vojenské výdavky a 1,5 percenta na oblasti súvisiace s bezpečnosťou, akou je napríklad infraštruktúra.



„Veríme, že sa Aliancia v priebehu niekoľkých týždňov zaviaže k piatim percentám - 3,5 percenta na armádu a 1,5 percenta na infraštruktúru a iné projekty súvisiace s obranou,“ potvrdil Hegseth. „Je to skutočný záväzok a myslíme si, že ho dokážu prijať všetci,“ dodal.



Podľa agentúry AFP sa najkritickejšie voči návrhu stavia Španielsko, ktoré by malo dávnejšie stanovený cieľ dvoch percent HDP na obranu dosiahnuť len koncom tohto roka.



Hegseth vo februári počas svojej poslednej návštevy v centrále NATO jej členom pohrozil, že Washington by mohol znížiť počet svojich jednotiek v Európe a namiesto toho by presmeroval svoju pozornosť na hrozby zo strany Číny. „Spojené štáty nemôžu byť vždy všade - a ani by nemali byť,“ vyhlásil vtedy minister obrany USA.