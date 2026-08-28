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Hegseth: USA chcú, aby obranu Európy viedli európske krajiny
Washington v júni oznámil, že Pentagón počas najbližších šiestich mesiacov vykoná revíziu prítomnosti svojich síl v Európe.
Autor TASR
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Brusel 28. augusta (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok povedal členským štátom NATO, že Aliancia musí pristúpiť k zmenám. Minister si chce vypočuť názory spojencov na revíziu prítomnosti amerických síl v Európe, ktorá podľa neho umožní krajinám prevziať väčšiu kontrolu nad obranou kontinentu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Washington v júni oznámil, že Pentagón počas najbližších šiestich mesiacov vykoná revíziu prítomnosti svojich síl v Európe. V uplynulých týždňoch následne zaslal členom Aliancie dotazník, ktorý sa venoval napríklad otázkam výdavkov na obranu, obstarávania či podpory priorít zahraničnej politiky USA.
Podľa dokumentu, do ktorého Reuters nahliadol, dostane šéf rezortu obrany v rámci vyhodnotenia súbor najmenej štyroch možností postupu, a to najneskôr do 6. novembra.
„Veríme, že ak má NATO prežiť a skutočne prosperovať, musí sa zmeniť,“ povedal vo štvrtok námestník ministra obrany Elbridge Colby zástupcom krajín NATO počas stretnutia v centrále v Bruseli. „Nejde o obmedzené posúdenie zamerané výlučne na miesta a základne, hoci tie sú tiež dôležité. Ide skôr o pohľad na našu strategickú pozíciu v širšom zmysle,“ povedal a skonštatoval, že tento krok „podporí a urýchli prechod k trvalejšej a silnejšej konvenčnej obrane kontinentu pod vedením Európy“. Colby zároveň ocenil pokrok NATO a zdôraznil, že Európa zostáva naďalej dôležitou oblasťou pre USA a že krajina chce počuť názor spojencov na revíziu.
Diplomati označili diskusiu s námestníkom za pozitívnu, no len predbežnú. Stretnutie „ukázalo, že úsilie spojencov a ich príspevky k preberaniu väčšej časti bremena sú na dobrej ceste“, uviedol diplomat NATO podľa Reuters. „Celkové posolstvo spojencov bolo celkom jasné: Európa preberá iniciatívu a kľúčová je jednota. Verím, že to bolo dobre pochopené,“ dodal diplomat.
Washington v júni oznámil, že Pentagón počas najbližších šiestich mesiacov vykoná revíziu prítomnosti svojich síl v Európe. V uplynulých týždňoch následne zaslal členom Aliancie dotazník, ktorý sa venoval napríklad otázkam výdavkov na obranu, obstarávania či podpory priorít zahraničnej politiky USA.
Podľa dokumentu, do ktorého Reuters nahliadol, dostane šéf rezortu obrany v rámci vyhodnotenia súbor najmenej štyroch možností postupu, a to najneskôr do 6. novembra.
„Veríme, že ak má NATO prežiť a skutočne prosperovať, musí sa zmeniť,“ povedal vo štvrtok námestník ministra obrany Elbridge Colby zástupcom krajín NATO počas stretnutia v centrále v Bruseli. „Nejde o obmedzené posúdenie zamerané výlučne na miesta a základne, hoci tie sú tiež dôležité. Ide skôr o pohľad na našu strategickú pozíciu v širšom zmysle,“ povedal a skonštatoval, že tento krok „podporí a urýchli prechod k trvalejšej a silnejšej konvenčnej obrane kontinentu pod vedením Európy“. Colby zároveň ocenil pokrok NATO a zdôraznil, že Európa zostáva naďalej dôležitou oblasťou pre USA a že krajina chce počuť názor spojencov na revíziu.
Diplomati označili diskusiu s námestníkom za pozitívnu, no len predbežnú. Stretnutie „ukázalo, že úsilie spojencov a ich príspevky k preberaniu väčšej časti bremena sú na dobrej ceste“, uviedol diplomat NATO podľa Reuters. „Celkové posolstvo spojencov bolo celkom jasné: Európa preberá iniciatívu a kľúčová je jednota. Verím, že to bolo dobre pochopené,“ dodal diplomat.