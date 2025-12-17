< sekcia Zahraničie
Hegseth: USA nezverejnia celé video z útoku na venezuelskú loď
DPA objasňuje, že americká armáda 2. septembra zasiahla loď v Karibiku, následne údajne dostala rozkazy zabiť dvoch preživších.
Autor TASR
Washington 17. decembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth odmietol opakované výzvy na zverejnenie záberov septembrového amerického útoku na venezuelskú loď v Karibiku, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„V súlade s dlhodobou politikou ministerstva vojny, respektíve ministerstva obrany, samozrejme nezverejníme prísne tajné, úplné a neupravené video pre širokú verejnosť,“ povedal novinárom v utorok americký minister. Dodal, že video úderu môžu vidieť členovia príslušných výborov Kongresu.
Hegseth a minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok usporiadali brífing pre členov Senátu aj Snemovne reprezentantov, pričom reagovali na požiadavky zákonodarcov na viac informácií o amerických útokoch na venezuelské lode v Karibiku a Tichom oceáne. Vláda zdôvodňuje tieto útoky bojom proti pašovaniu drog. Útoky si dosiaľ vyžiadali viac ako 80 obetí na životoch.
DPA objasňuje, že americká armáda 2. septembra zasiahla loď v Karibiku, následne údajne dostala rozkazy zabiť dvoch preživších. Tieto tvrdenia však poprel admirál Frank Bradley, ktorý mal operáciu na starosti. Druhý zásah bol podľa odborníkov zrejme v rozpore s medzinárodným právom. Denník The Washington Post informoval, že spomínaní dvaja muži v čase druhého úderu nepredstavovali žiadnu hrozbu a držali sa vraku.
Demokratický senátor Richard Blumenthal v utorok povedal, že „americký ľud potrebuje a zaslúži si vidieť tieto videá“. „V skutočnosti neexistovalo žiadne konkrétne opodstatnenie pre akékoľvek prebiehajúce zdržiavanie informácií a neposkytnutie týchto informácií podľa mňa narúša dôveru a dôveryhodnosť celej tejto operácie,“ konštatoval.
