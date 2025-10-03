< sekcia Zahraničie
Hegseth: USA pri brehoch Venezuely zaútočili na loď pašerákov drog
Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social napísal, že na lodi bolo dosť drog na to, aby zabili „25 – 50.000 ľudí“ a naznačil, že „vstupovala na americké územie“.
Autor TASR
Washington/Caracas 3. októbra (TASR) — Americké sily v piatok vykonali pri pobreží Venezuely ďalší útok na loď údajne pašujúcu drogy a zabili štyroch ľudí. Na platforme X to uviedol minister obrany Pete Hegseth, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.
Šéf Pentagónu napísal, že pri útoku, ktorý sa uskutočnil v medzinárodných vodách, boli zabití štyria „narkoteroristi“ – muži nachádzajúci sa na palube plavidla. Loď podľa neho prepravovala značné množstvo narkotík smerujúcich do USA, “aby otrávili našich ľudí“.
Skutočnosť, že išlo o pašerákov drog, ktorí operovali na známej tranzitnej trase, „nespochybniteľne“ potvrdili americké tajné služby. Hegseth dodal, že takéto útoky budú pokračovať, kým do USA budú prúdiť drogy.
Hegseth ani Trump nekonkretizovali, členmi akého kartelu boli zabití narkoteroristi.
Ide o štvrtý oznámený útok americkej armády na pašerákov drog pri pobreží Venezuely. Predchádzajúce si vyžiadali najmenej 17 mŕtvych.
Prišiel po tom, čo vláda prezidenta Donalda Trumpa upovedomila tento týždeň listom Kongres, že Spojené štáty sú v „ozbrojenom konflikte“ s drogovými kartelmi pôsobiacimi v oblasti Karibského mora. Viacerí právni experti však tvrdia, že použitie vojenskej sily proti predpokladaným pašerákom drog ďaleko od hraníc USA a vyhlásenie vojny bez súhlasu Kongresu je nezákonné, píše AFP.
V liste, ktorý má AFP k dispozícii, sa uvádza, že Trump konštatoval, že drogové kartely sú „neštátne ozbrojené skupiny“. Označil ich za teroristické organizácie a rozhodol, že ich konanie predstavuje ozbrojený útok proti Spojeným štátom.
Predstaviteľ Bieleho domu uviedol, že list bol zaslaný Kongresu po útoku z 15. septembra. Dodal, že prezident je zo zákona povinný urobiť tak po každom útoku, do ktorého bola zapojená americká armáda.
