Hegseth: USA spúšťajú operáciu Southern Spear proti narkoteroristom
Spojené štáty od začiatku septembra útočia v týchto oblastiach na plavidlá, ktoré sú údajne zapojené do prevážania drog.
Autor TASR
Washington 14. novembra (TASR) - USA spúšťajú operáciu Southern Spear proti „narkoteroristom“ na západnej pologuli, oznámil vo štvrtok americký minister obrany Pete Hegseth. S odvolaním sa na jeho príspevok na sociálnej sieti o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Cieľom operácie, ktorú vedie Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM), je podľa Hegsetha brániť „našu vlasť, odstrániť narkoteroristov z našej pologule a chrániť ju pred drogami, ktoré zabíjajú našich ľudí“. „Západná pologule je susedom Ameriky – a my ju budeme chrániť,“ napísal na sieti X.
Minister obrany nepriblížil, či je Southern Spear (Južná kopija) novou a rozšírenou misiou alebo ide len o nové označenie pre už prebiehajúce vojenské operácie USA v Karibiku a vo východnej časti Tichého oceánu.
Spojené štáty od začiatku septembra útočia v týchto oblastiach na plavidlá, ktoré sú údajne zapojené do prevážania drog. Dosiaľ podnikli 20 takýchto úderov, naposledy v pondelok, pri čom zahynuli štyri osoby, uviedol predstaviteľ Pentagónu. Zásahy podľa neho pripravili o život celkovo už 79 ľudí.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk tieto útoky označil za „mimosúdne popravy“. Washington ich obhajuje tým, že USA sú v „ozbrojenom konflikte“ s drogovými kartelmi pôsobiacimi v oblasti Karibského mora. Viacerí právni experti však tvrdia, že použitie vojenskej sily proti predpokladaným pašerákom drog ďaleko od hraníc USA a vyhlásenie vojny bez súhlasu Kongresu je nezákonné, píše AFP.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa navyše tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie. Americké operácie vyvolali v Caracase obavy, že konečným cieľom USA je práve zvrhnutie Madura.
V posledných mesiacoch USA v Karibiku posilnili svoju vojenskú prítomnosť stíhačkami, vojnovými loďami a tisíckami vojakov. Do vôd v blízkosti Latinskej Ameriky nasadili aj údernú skupinu na čele s lietadlovou loď USS Gerald R. Ford, ktorá tam dorazila v utorok.
