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Hegseth: USA stála vojna proti Iránu viac ako 37 miliárd dolárov

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Amerikcý minister obrany Pete Hegseth (vpravo) reční počas spoločného stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho libanonským náprotivkom Džúzífom Awnom v Bielom dome vo Washingtone v utorok 21. júla 2026. Foto: TASR/AP

Minister pred senátormi obhajoval žiadosť o dodatočné financovanie pre Pentagón vo výške približne 67 miliárd dolárov.

Autor TASR
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Washington 21. júla (TASR) - Vojna s Iránom doposiaľ stála Spojené štáty 37,5 miliárd dolárov, oznámil v utorok americký minister obrany Pete Hegseth. Agentúra AFP pripomína, že v porovnaní s predošlým odhadom z polovice mája ide o nárast o približne osem miliárd dolárov, píše TASR.

Náš aktuálny odhad je 37,5 miliárd dolárov,“ uviedol Hegseth počas vypočúvania pred senátnym výborom pre rozpočtové záležitosti. Agentúra Reuters dodáva, že odhadovaná suma podľa neho zahŕňa aj očakávané náklady do 30. septembra.

Minister pred senátormi obhajoval žiadosť o dodatočné financovanie pre Pentagón vo výške približne 67 miliárd dolárov. Na vypočúvaní zároveň vyhlásil, že bez naliehavého navýšenia finančných prostriedkov bude potrebné obmedziť vojenský výcvik. Reagoval tak na otázku senátorky Susan Collinsovej ohľadom potenciálneho dopadu nedostatočného financovania, píše Reuters.

Agentúra zdôrazňuje, že Hegseth sa pred amerických zákonodarcov postavil prvýkrát, odkedy Washington skôr tento mesiac obnovil útoky proti Iránu.

V reakcii na otázku senátorky Patty Murrayovej tiež vyhlásil, že hoci je armáda Teheránu v súčasnosti najslabšia za posledné desaťročie, Irán „bezpochyby“ naďalej disponuje určitými vojenskými kapacitami, zdôrazňuje stanica Sky News.
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