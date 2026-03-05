< sekcia Zahraničie
Hegseth: USA stoja za Izraelom až do konca
V dôsledku iránskych odvetných útokov na americké vojenské zariadenia v Perzskom zálive doteraz zahynulo šesť amerických vojakov.
Autor TASR
Jeruzalem 5. marca (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth v telefonáte uistil svojho izraelského rezortného kolegu Jisraela Kaca o pevnej podpore Washingtonu a vyzval vládu v Jeruzaleme, aby vo vojenskej operácii proti Iránu pokračovala „až do konca“. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AFP a portálu Times of Israel.
„Pokračujte až do konca, sme s vami,“ povedal Hegseth Kacovi podľa vyhlásenia izraelského ministerstva obrany a „vyzdvihol bezprecedentnú spoluprácu medzi armádami a schopnosti izraelských ozbrojených síl“.
Kac v rozhovore vyjadril sústrasť nad smrťou šiestich amerických vojakov, ktorí zahynuli pri iránskych útokoch, „a poznamenal, že Izrael robí a bude aj naďalej robiť všetko pre to, aby pomáhal chrániť bezpečnosť amerických vojakov v regióne“.
V dôsledku iránskych odvetných útokov na americké vojenské zariadenia v Perzskom zálive doteraz zahynulo šesť amerických vojakov. Iránsky dron ich zasiahol na jednom z amerických zariadení v Kuvajte.
