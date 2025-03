Hegseth: USA sú odhodlané odstrašovať v ázijsko-tichomorskom regióne

Tokio 30. marca (TASR) - Spojené štáty zabezpečia robustné odstrašovanie v ázijsko-tichomorskom regióne vrátane Taiwanského prielivu, vyhlásil v nedeľu počas návštevy Japonska americký minister obrany Pete Hegseth. Kroky Číny v tejto oblasti zároveň označil za agresívne a nátlakové. Taktiež oznámil, že USA povýšia štáb svojej armády v Japonsku na úroveň nového "bojového veliteľstva". TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Hegseth sa v rámci svojej prvej návštevy Japonska vo funkcii stretol so svojím náprotivkom Genom Nakatanim. Zhodli sa, že je v čase rastúcej asertivity Číny v regióne potrebné, aby USA a Japonsko urýchlili úsilie o posilnenie odstrašovania ich spojenectva.



"Amerika je odhodlaná udržiavať silné, pripravené a dôveryhodné odstrašovanie v indo-pacifickom regióne, a to aj v Taiwanskom prielive," zdôraznil Hegseth na tlačovej konferencii. Japonsko označil za "nenahraditeľného" partnera USA pri "odradzovaní vojenskej agresie komunistickej Číny".



Vyjadrenia amerického ministra sú uistením vo chvíli, keď sa Japonsko obáva prípadnej zmeny angažovanosti USA v regióne v rámci politiky prezidenta Donalda Trumpa, uviedli nemenovaní japonskí predstavitelia citovaní agentúrou AP. Trump takisto pohrozil, že zavedie clá na dovoz z Japonska.



Nakatani sa podľa svojich slov s Hegsethom dohodol na urýchlení plánov na spoločný vývoj a výrobu rakiet, ako sú pokročilé rakety stredného doletu vzduch-vzduch (MRAAM), a na zvážení výroby rakiet zem-vzduch SM-6. Cieľom je pomôcť zmierniť nedostatok munície.



Hegseth podľa AFP verejne nevyzval Japonsko, aby zvýšilo svoje výdavky na obranu, ako to po amerických spojencoch žiada Trump, a uviedol, že dôveruje krajine, že "správne určí, aké kapacity sú potrebné".



Takisto oznámil "prvú fázu" modernizácie súčasného veliteľstva americkej armády v Japonsku na spoločné velenie. Tento krok podľa neho zlepší schopnosť koordinovať operácie s novozriadeným partnerským orgánom v japonských ozbrojených silách.



Čína v uplynulých rokoch posilnila vojenskú prítomnosť okolo Taiwanu. Takmer denne narúša jeho vzdušný priestor a dosiaľ nevylúčila použitie sily na ovládnutie tohto ostrova, ktorý má od roku 1949 nezávislú vládu.



"Japonsko by bolo v prvej línii akejkoľvek nepredvídanej udalosti, ktorej by sme mohli čeliť v západnom Tichomorí, a my by sme sa navzájom podporovali," podotkol Hegseth a bezpečnostnú situáciu v regióne označil za naliehavú. Stretnutia s predstaviteľmi v Tokiu podľa jeho slov potvrdili "mimoriadnu silu" amerického spojenectva s Japonskom.