Hegseth: USA zničili jadrový program Iránu, cieľom nebola zmena režimu

Washington 22. júna (TASR) - Cieľom útokov Spojených štátov na Irán nebola ani nie je zmena režimu v Teheráne, vyhlásil americký minister obrany Pete Hegseth. Iránske jadrové zariadenia sú podľa neho po úderoch vážne poškodené a zničené. Washington potvrdil, že do misie boli nasadené desiatky lietadiel vrátane siedmich strategických bombardérov B-2. Použitých bolo celkovo vyše 75 projektilov vrátane 14 bômb určených na ničenie podzemných bunkrov. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.



Americký prezident Donald Trump už v nočnom prejave v Bielom dome označil útoky USA na tri iránske jadrové zariadenia - Fordó, Isfahán a Natanz - za „veľkolepý vojenský úspech“. Tvrdil, že tieto kľúčové iránske zariadenia na obohacovanie uránu boli „úplne zničené“. Cieľom USA bolo podľa neho zastavenie jadrovej hrozby, ktorú predstavuje Irán ako štát podporujúci terorizmus na celom svete.



„Zničili sme iránsky jadrový program,“ povedal minister obrany Hegseth na tlačovej konferencii s tým, že operácia, ktorá dostala názov Polnočné kladivo (Midnight Hammer), nebola zameraná na iránske jednotky ani na Iráncov. Trump sa podľa jeho slov usiluje o mier a touto cestou by sa mal vydať aj Irán.



„Cieľom tejto misie nebola a nie je zmena režimu. Prezident schválil presnú operáciu s cieľom neutralizovať hrozby pre naše národné záujmy, ktoré predstavuje iránsky jadrový program, a kolektívnu sebaobranu našich jednotiek a nášho spojenca Izraela,“ dodal Hegseth.



Operácia zahŕňala „klamlivé snahy“, pri ktorých niekoľko bombardérov vyslali USA smerom na západ do Tichého oceánu, zatiaľ čo sedem ďalších letelo k cieľom v Iráne 18 hodín, počas ktorých viackrát doplnili palivo, ozrejmil šéf amerického Zboru náčelníkov štátov Dan Caine. Operácia bola podľa neho naplánovaná a koordinovaná a dosiahla požadovaný účinok.



„Iránske stíhačky nelietali a zdá sa, že iránske raketové systémy zem-vzduch nás počas celej misie nevideli. Zachovali sme si moment prekvapenia,“ uviedol Caine. Podľa prvotného posúdenia škôd, ktoré naďalej prebieha, došlo k zničeniu spôsobilostí jadrového zariadenia Fordó, dodal.



USA pri útokoch použili viac než 75 projektilov, medzi nimi aj 14 bômb GBU-57A/B MOP špeciálne vyvinutých na ničenie cieľov hlboko pod zemou, ako aj viac než dve desiatky rakiet s plochou dráhou letu Tomahawk, ktoré odpálili americké ponorky smerom na Isfahán.