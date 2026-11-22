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Hegseth uvalil nové obmedzenia na vojenskú spoluprácu s Kanadou
Vzťahy medzi dlhoročnými spojencami sú od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu napäté.
Autor TASR
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Washington 22. novembra (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth uvalil nové obmedzenia na vojenskú spoluprácu s Kanadou. V sobotu o tom informoval denník The Washington Post s odvolaním na svoje zdroje, o konkrétnych opatreniach sa však nezmieňuje. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Ministerstvo obrany prijíma opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby spolupráca s Kanadou prispievala k dosiahnutiu konkrétnych vojenských cieľov USA a v konečnom dôsledku podporovala oživenie vojenských vzťahov,“ uviedol v reakcii pre AFP hovorca Pentagónu Sean Parnell. Washington podľa neho „uprednostňuje príležitosti na bilaterálnu spoluprácu“ s cieľom posilniť obranu amerického kontinentu „a zároveň podporuje Kanadu v plnení jej záväzkov voči NATO“.
Nové obmedzenia stanovené v internej smernici podľa hovorcu nemajú nijaký dopad na Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD), v rámci ktorého Kanada a USA spoločne monitorujú a bránia severoamerický vzdušný priestor.
Vzťahy medzi dlhoročnými spojencami sú od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu napäté. Americký prezident uvalil clá na kanadský tovar a kritizoval nízky výdavky Ottawy na obranu. Obchodný konflikt a Trumpove opakované hrozby, že urobí z Kanady 51. štát USA, prinútili premiéra Marka Carneyho nadväzovať nové partnerstvá.
„Ministerstvo obrany prijíma opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby spolupráca s Kanadou prispievala k dosiahnutiu konkrétnych vojenských cieľov USA a v konečnom dôsledku podporovala oživenie vojenských vzťahov,“ uviedol v reakcii pre AFP hovorca Pentagónu Sean Parnell. Washington podľa neho „uprednostňuje príležitosti na bilaterálnu spoluprácu“ s cieľom posilniť obranu amerického kontinentu „a zároveň podporuje Kanadu v plnení jej záväzkov voči NATO“.
Nové obmedzenia stanovené v internej smernici podľa hovorcu nemajú nijaký dopad na Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany (NORAD), v rámci ktorého Kanada a USA spoločne monitorujú a bránia severoamerický vzdušný priestor.
Vzťahy medzi dlhoročnými spojencami sú od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu napäté. Americký prezident uvalil clá na kanadský tovar a kritizoval nízky výdavky Ottawy na obranu. Obchodný konflikt a Trumpove opakované hrozby, že urobí z Kanady 51. štát USA, prinútili premiéra Marka Carneyho nadväzovať nové partnerstvá.