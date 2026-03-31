Hegseth: Vo vojne proti Iránu rozhodnú najbližšie dni
Washington 31. marca (TASR) - Vo vojne proti Iránu budú rozhodujúce najbližšie dni, vyhlásil v utorok americký minister obrany Pete Hegseth, ktorý podľa svojich tvrdení navštívil cez víkend amerických vojakov na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Nasledujúce dni budú rozhodujúce. Irán si to uvedomuje a z vojenského hľadiska s tým nemôže takmer nič urobiť,“ povedal Hegseth na svojej prvej tlačovej konferencii za takmer dva týždne.
Irán za posledných 24 hodín podľa neho vypálil najmenej rakiet a dronov od začiatku konfliktu, ktorý vyvolali americké a izraelské údery 28. februára. Teherán odvtedy podniká odvetné údery na Izrael a štáty Blízkeho východu a prakticky blokuje dopravu cez Hormuzský prieliv.
Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine povedal, že USA za posledných 30 dní zasiahli v Iráne už viac ako 11.000 cieľov a zničili vyše 150 lodí iránskeho námorníctva. Takisto pokračujú v ničení iránskeho programu balistických rakiet a dronov.
„Naďalej sa zameriavame na narušenie a zničenie logistických a dodávateľských reťazcov, ktoré tieto programy zásobujú“, uviedol Caine na brífingu. Americké sily sa podľa neho tiež sústreďujú aj na ničenie iránskych kapacít na kladenie mín a námorné sily.
Hegseth opäť odmietol vylúčiť prípadné nasadenie amerických pozemných jednotiek na území Iránu. Takéto vyslanie môže závisieť od výsledku rokovaní s Teheránom, ktoré podľa neho aktívne prebiehajú a „naberajú na sile“. Cieľom vraj je dosiahnuť s Iránom dohodu, ale pokiaľ sa tak nestane budú USA „rokovať pomocou bômb“.
Šéf Pentagónu tiež povedal, že v sobotu navštívil amerických vojakov, ktorí sa na Blízkom východe podieľajú na operáciách proti Iránu v rámci Ústredného velenia ozbrojených síl (CENTCOM). Bližšie podrobnosti neuviedol s odvolaním sa na ich bezpečnosť.
