Hegseth: Vojenská prítomnosť Číny na západnej pologuli je príliš veľká

Panama 9. apríla (TASR) - Spojené štáty sa neusilujú o vojnu s Čínou, ale budú konať s cieľom odradiť jej hrozby na západnej pologuli. Americký minister obrany Pete Hegseth to uviedol v stredu v druhý deň svojej návštevy Panamy, ktorej prieplav je stredobodom sporu medzi Washingtonom a Pekingom. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



„Čínska armáda má príliš veľkú prítomnosť na západnej pologuli. Nenechajte sa pomýliť, Peking investuje a pôsobí v tomto regióne s cieľom získať vojenskú výhodu a nekalý hospodársky zisk,“ tvrdí Hegseth. Východoázijskú krajinu označil za hrozbu pre Panamský prieplav aj deň predtým.



Vlády v regióne ďalej vyzval, aby spolupracovali na odstrašení Číny a na riešení hrozieb, ktoré predstavujú medzinárodné drogové kartely a masové prisťahovalectvo.



Americký minister sa v utorok stretol s panamským prezidentom Josém Raúlom Mulinom a bol na prehliadke Panamského prieplavu. Obe krajiny sa dohodli na zintenzívnení koordinácie v oblasti bezpečnosti.



Čínske veľvyslanectvo v Paname krátko po tomto stretnutí vo vyhlásení na sociálnej sieti X kritizovalo vládu USA. Washington podľa neho použil „vydieranie“ na presadzovanie vlastných záujmov. Ďalej uviedlo, že to, s kým Panama obchoduje, je „suverénne rozhodnutie Panamy... a niečo, do čoho USA nemajú právo zasahovať“.



Hegsethova návšteva je prvou oficiálnou návštevou amerického ministra obrany v Paname za posledné desaťročia. Prezident USA Donald Trump opakovane odmietol vylúčiť možnosť použitia vojenskej sily na získanie kontroly nad prieplavom, ktorý Washington pred viac ako storočím vybudoval a dlhodobo spravoval. Od roku 1999 ho spravuje Panama.



Americký prezident tvrdil, že Panama prevádzku prieplavu prenechala Číne a americkým lodiam prechádzajúcim cez prieplav účtovala vysoké poplatky. Panamská vláda tieto obvinenia dôrazne odmieta a upozorňuje, že prieplav spravuje spoločnosť nezávislá od vlády.



Podľa Reuters prejde cez Panamský prieplav ročne viac ako 40 percent americkej kontajnerovej dopravy v hodnote približne 270 miliárd dolárov.



Hoci sa Trumpove tvrdenia o čínskej správe prieplavu ukázali ako nepravdivé, experti uznávajú bezpečnostné obavy, najmä zo špionáže, keďže Peking má v oblasti značný počet komerčných plavidiel, píše britská agentúra.