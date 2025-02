Hegseth: Vstup Ukrajiny do NATO po vojne a vrátenie územia sú nereálne

Brusel 12. februára (TASR) - Vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie či jej opätovné získanie strateného územia po vojne s Ruskom nie sú reálne ciele mierových rokovaní. Vyhlásil to americký minister obrany Pete Hegseth v stredu v Bruseli na stretnutí Kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny, píše TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



Hegseth na stretnutí zdôraznil, že dosiahnutie mieru na Ukrajine je pre amerického prezidenta Donalda Trumpa "najvyššou prioritou". "Trvalý mier nastolíme len vtedy, keď spojíme sily Aliancie s realistickým hodnotením (situácie na) bojisku," povedal Hegseth v sídle NATO v Bruseli. "Musíme si však najprv uvedomiť, že návrat k hraniciam Ukrajiny spred roka 2014 nie je reálnym cieľom. Honba za týmto iluzórnym cieľom len predĺži vojnu a spôsobí ďalšie utrpenie," skonštatoval.



Minister tiež prízvukoval, že Washington nevyšle na Ukrajinu vojakov v rámci žiadnej mierovej dohody. "Aby bolo jasné, že súčasťou akejkoľvek bezpečnostnej záruky nebude nasadenie amerických vojsk na Ukrajine," ozrejmil šéf rezortu obrany.



Spojené štáty chcú "suverénnu a prosperujúcu Ukrajinu", povedal Hegseth. Podľa slov ministra však USA bojujú aj s iným bezpečnostným hrozbami pozdĺž svojich hraníc a v Tichomorí. "Keďže Spojené štáty upriamujú svoju pozornosť na tieto hrozby, európski spojenci musia stáť na čele (riešenia konfliktu na Ukrajine)," vyhlásil Hegseth.



Šéf Pentagónu preto vyzval spojencov na zvýšenie podpory Ukrajiny a tiež zvýšenie výdavkov na vlastnú obranu. "Zaistenie európskej bezpečnosti musí byť pre európskych členov NATO nevyhnutnosťou," zhodnotil Hegseth. "Európa musí poskytnúť prevažnú časť budúcej ...(obrannej i humanitárnej) pomoci Ukrajine," upresnil minister. Zároveň varoval pred "nevyváženým rozdelením bremena" Aliancie, ktoré Washington podľa jeho slov nebude akceptovať.



"Spojené štáty sú naďalej oddané NATO a obrannému partnerstvu s Európou," doplnil Hegseth, no upozornil, že USA aj napriek tomu nebudú tolerovať nevyvážený vzťah podporujúci závislosť.