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Hegseth vyzval Európu postaviť sa proti migrácii a prispieť k obrane
Trumpova administratíva dlhodobo kritizuje európske krajiny za nedostatočné výdavky na obranu.
Autor TASR
Langrune-sur-Mer 6. júna (TASR) - Americký minister obrany Pete Hegseth v sobotu vyzval európske krajiny, aby sa postavili proti „invázii“ migrantov na pobrežia Európy. Urobil tak v príhovore pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii počas druhej svetovej vojny, ktorý predniesol vo Francúzsku. Hegseth zároveň apeloval na európske štáty, aby viac prispievali k vlastnej obrane, informovala agentúra AFP.
Hegseth v sobotu vystúpil s prejavom na americkom vojenskom cintoríne v Colleville-sur-Mer v Normandii. AFP upozornila, že šéf Pentagonu sa nezúčastnil na hlavnom medzinárodnom spomienkovom podujatí venovanom výročiu vylodenia spojencov, ktoré sa konalo v sobotu popoludní v Langrune-sur-Mer. Spojené štáty tam mal zastupovať Hegsethov námestník Elbridge Colby.
„Žiaľ, dnes čelia európske pláže útoku iných nebezpečných ideológií,“ vyhlásil Hegseth. Poukázal pritom na lode s migrantmi smerujúce k pobrežiam Španielska, Talianska, Grécka a Bulharska a položil otázku, kedy na tento vývoj zareagujú európske hlavné mestá, prípadne či už nie je príliš neskoro.
Jeho vyjadrenia zapadajú do rétoriky administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá dlhodobo tvrdí, že masová migrácia predstavuje pre európsku civilizáciu vážnu hrozbu. V podobnom duchu sa podľa AFP vyjadril aj americký viceprezident J. D. Vance, ktorý v piatok kritizoval postup britských úradov v prípade vraždy študenta poľského pôvodu mužom zo sikhskej komunity. Tento prípad označil za prejav civilizačného úpadku, ktorý podľa Vancea súvisí s „inváziou“ migrantov.
Okrem migrácie sa Hegseth vo svojom prejave venoval aj otázkam obrany a transatlantickej spolupráce. Vyzval západných spojencov, aby sa poučili z minulosti a boli pripravení spoločne čeliť súčasným hrozbám.
Pred 9387 hrobmi s bielymi krížmi, v ktorých sú pochovaní americkí vojaci padlí v bitke o Normandiu, Hegseth pripomenul, že víťazstvo nad nacistickým Nemeckom bolo výsledkom spojenectva, v ktorom každý partner prispel svojím hospodárskym a priemyselným potenciálom, odvahou a ochotou prinášať obete. Podľa neho skutočné spojenectvá nestoja na „prázdnych sloganoch, okázalých summitoch či komuniké“, ale na konkrétnych činoch a ochote prinášať obete za spoločnú vec.
Zdôraznil zároveň, že Spojené štáty budú naďalej lídrom aliancie NATO, no európski partneri musia byť pripravení stáť po ich boku. „Mier možno zabezpečiť iba prostredníctvom sily,“ vyhlásil Hegseth s tým, že bezpečnosť transatlantického priestoru závisí od vojenskej pripravenosti, spoločných schopností a pevnej politickej vôle na oboch stranách Atlantiku.
Trumpova administratíva dlhodobo kritizuje európske krajiny za nedostatočné výdavky na obranu a za to, že podľa Washingtonu nenesú primeraný podiel zodpovednosti za bezpečnosť kontinentu, doplnila AFP.
Hegseth v sobotu vystúpil s prejavom na americkom vojenskom cintoríne v Colleville-sur-Mer v Normandii. AFP upozornila, že šéf Pentagonu sa nezúčastnil na hlavnom medzinárodnom spomienkovom podujatí venovanom výročiu vylodenia spojencov, ktoré sa konalo v sobotu popoludní v Langrune-sur-Mer. Spojené štáty tam mal zastupovať Hegsethov námestník Elbridge Colby.
„Žiaľ, dnes čelia európske pláže útoku iných nebezpečných ideológií,“ vyhlásil Hegseth. Poukázal pritom na lode s migrantmi smerujúce k pobrežiam Španielska, Talianska, Grécka a Bulharska a položil otázku, kedy na tento vývoj zareagujú európske hlavné mestá, prípadne či už nie je príliš neskoro.
Jeho vyjadrenia zapadajú do rétoriky administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá dlhodobo tvrdí, že masová migrácia predstavuje pre európsku civilizáciu vážnu hrozbu. V podobnom duchu sa podľa AFP vyjadril aj americký viceprezident J. D. Vance, ktorý v piatok kritizoval postup britských úradov v prípade vraždy študenta poľského pôvodu mužom zo sikhskej komunity. Tento prípad označil za prejav civilizačného úpadku, ktorý podľa Vancea súvisí s „inváziou“ migrantov.
Okrem migrácie sa Hegseth vo svojom prejave venoval aj otázkam obrany a transatlantickej spolupráce. Vyzval západných spojencov, aby sa poučili z minulosti a boli pripravení spoločne čeliť súčasným hrozbám.
Pred 9387 hrobmi s bielymi krížmi, v ktorých sú pochovaní americkí vojaci padlí v bitke o Normandiu, Hegseth pripomenul, že víťazstvo nad nacistickým Nemeckom bolo výsledkom spojenectva, v ktorom každý partner prispel svojím hospodárskym a priemyselným potenciálom, odvahou a ochotou prinášať obete. Podľa neho skutočné spojenectvá nestoja na „prázdnych sloganoch, okázalých summitoch či komuniké“, ale na konkrétnych činoch a ochote prinášať obete za spoločnú vec.
Zdôraznil zároveň, že Spojené štáty budú naďalej lídrom aliancie NATO, no európski partneri musia byť pripravení stáť po ich boku. „Mier možno zabezpečiť iba prostredníctvom sily,“ vyhlásil Hegseth s tým, že bezpečnosť transatlantického priestoru závisí od vojenskej pripravenosti, spoločných schopností a pevnej politickej vôle na oboch stranách Atlantiku.
Trumpova administratíva dlhodobo kritizuje európske krajiny za nedostatočné výdavky na obranu a za to, že podľa Washingtonu nenesú primeraný podiel zodpovednosti za bezpečnosť kontinentu, doplnila AFP.