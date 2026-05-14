Hegseth:Zmýšľanie Pentagónu o lietadlách včasného varovania sa zmenilo
Lietadlá E-7 Wedgetail by mali nahradiť ubúdajúcu a starnúcu flotilu lietadiel E-3 Sentry.
Autor TASR
Washington 14. mája (TASR) - Pentagón ustupuje od plánov obmedziť financovanie vývoja a výroby lietadiel včasného varovania a riadenia Boeing E-7 Wedgetail. Vyplýva to zo slov amerického ministra obrany Peta Hegsetha na vypočutí pred podvýborom pre obranu Snemovne reprezentantov. TASR o tom píše podľa webu The War Zone.
Lietadlá E-7 Wedgetail by mali nahradiť ubúdajúcu a starnúcu flotilu lietadiel E-3 Sentry. Ako naliehavé sa to ukázalo 27. marca, keď iránsky útok jedno z nich zničil na vojenskej základni Princa Sultána v Saudskej Arábii.
Vo výpovedi pred podvýborom Hegseth vysvetlil, že na modernom bojisku „stále existujú medzery, ktoré je potrebné vyplniť“. E-7 Wedgetail uviedol ako platformu pre relevantné misie.
„Takže sme v skutočnosti poslali do OMB (Úrad pre riadenie a rozpočet Bieleho domu) pozmeňujúci návrh rozpočtu, aby sme to doplnili. Myslím si, že to má budúcnosť, má to svoje miesto na bojisku,“ reagoval na otázky predsedu rozpočtového výboru Toma Colea.
Minulý rok počas podobnej výmeny názorov s Coleom Hegseth povedal, že E-7 „nemá šancu prežiť na modernom bojisku“. Jeho kľúčovú úlohu (sledovanie vzdušných cieľov) preto plánoval presunúť na vesmírne satelity a E-2D Advanced Hawkeye.
Jeho argumenty nepresvedčili a Kongres v rozpočte na fiškálny rok 2026 vývoj lietadla zachránil sumou jedna miliarda dolárov. Pentagón však tieto lietadlá odmietol financovať aj v návrhu pre fiškálny rok 2027. Zo siedmich lietadiel E-7 Wedgetail, ktoré má letectvo v súčasnosti objednané, bolo päť zazmluvnených až v marci tohto roku.
V súčasnosti ide pravdepodobne o najlepšiu leteckú platformu pre pozorovanie zo vzduchu, čo je obzvlášť dôležité v prípade sledovania dronov s dlhým doletom a riadených striel. Dizajn založený na Boeingu 737 je tiež prispôsobiteľný iným potrebám vrátane riadenia boja a slúži ako sieťový uzol pomocou vlastného rozsiahleho komunikačného a dátového balíka.
Austrália práve preto poslala jedno zo svojich lietadiel Boeing 737 AEW&C (tamojšia verzia Boeing E-7 Wedgetail) na Blízky východ, aby pomohlo štátom Perzského zálivu brániť sa pred iránskymi útokmi. Okrem Austrálie tieto lietadlá majú ešte Turecko, Južná Kórea a Spojené kráľovstvo.
